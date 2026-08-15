ベシクタシュのセルダル・アダル会長が、今夏の移籍市場における重要案件の舞台裏を明かした。その筆頭となるのが、セルビア代表ドゥシャン・ヴラホヴィッチの獲得であり、これに加えてレアンドロ・トロサールとアレクサンダー・ヌーベルの2件の契約についても言及。今シーズンはタイトル争いを目標に据えていることを強調した。

アダル会長は、ベシクタシュ関連ニュースを専門とするトルコのサイト「Duhuliye」に対してこう語った。「我々にとって最大の補強は、監督のヴィンチェンツォ・イタリアーノだ。彼が就任した初日からずっと前向きだった。チームでの仕事を始めた後、彼はこう言った。『会長、我々には非常に良いチームがある。良いストライカーを連れてきてほしい。予算が許すなら、ヴラホヴィッチを獲得しよう。それで十分だ』と」

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ベシクタシュ会長は、最終的にトルコのトラブゾンへ移籍したエジプト代表のスター、モハメド・サラーをめぐる交渉についても語り、こう述べた。「サラーの案件が我々に提示されたとき、私は監督とコーチングスタッフを説得するために大変な努力を払った」

さらにこう続けた。「監督とコーチングスタッフは（サラーの獲得を）望んでいなかった。しかし、彼ら（サラーと代理人）が要求した条件は、我々のクラブの原則に合致しておらず、移籍期間の始めに我々が立てた計画の範囲内にもなかった。条件が合致しなかったため、我々は手を引いた」

そして、こう付け加えた。「もしサラーと契約していたら、監督が望んでいたヴラホヴィッチを連れてくることはできなかっただろう。彼が望んだ契約を実行できて、私はとても満足している」

早期からの交渉

アダルは、ベシクタシュとヴラホヴィッチの交渉が早い段階から始まっていたことを明かし、こう語った。「一部の契約、特にビッグネームとの契約は簡単ではない。カレスマをベシクタシュに連れてくるまでに4か月を費やした。ヴラホヴィッチとも6月から交渉していた。彼は大きな個性を持ち、意欲的な選手で、私に約束したことをすべて実行してくれた」

また、トロサールとヌーベルの獲得についても喜びを示し、こう述べた。「ヌーベルのパフォーマンスと質、そしてトロサールのような名前がベシクタシュのユニフォームを着ること。これはすべてのサポーターと同じように、私をとても幸せにしてくれる。そして、他のすべての選手にも特別な価値がある」

アダルは、ベシクタシュの目標が今シーズンのタイトル争いであり、単に未来に向けたチームづくりではないことを強調して、こう締めくくった。「我々には、3年後や5年後ではなく、今シーズンすぐにでもタイトルを掲げたいと望むチームがある。私は以前こう言った。『誰も思いつかないような選手を連れてくる』と。私はその言葉を守っている」