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Goal.com
ライブ
Vaclav CernyImago
Jonathan van Haaster

翻訳者：

ベシクタシュはチェルニーの活躍で本命の役割を果たし、ヨーロッパリーグのプレーオフ進出を決めた

ベシクタシュ 対 フラデツ・クラーロヴェ
ベシクタシュ
フラデツ・クラーロヴェ
Europa League Qualification

ベシクタシュがフラデツ・クラーロヴェーを退け、ヨーロッパリーグのプレーオフ進出を決めた。 黒鷲軍団はイスタンブールで行われた第2戦も、チェコでの第1戦（0-1）に続いて最少得点差で制し、1-0で勝利した。

ベシクタシュでは、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が先発に元エールディビジ所属選手2人を起用する余地があった。オルクン・キョクチュとヴァーツラフ・チェルニーだ。一方で、ミロト・ラシツァは今夏の大型補強レアンドロ・トロサールとともにベンチスタートとなった。

チェコ勢は延長戦に持ち込むため、最低でも1点が必要だった。ウラジミール・ダリダやフィリプ・シハークを起点に何度かチャンスを作ったものの、ゴールは生まれなかった。

さらに前半終了5分前、アウェーのフラデツ・クラーロヴェーは切れ味鋭いトルコ勢の刃に倒れた。ジュニオール・オリタンがチェルニーへスルーパスを通すと、チェルニーはマークに付いた相手をスピードで振り切り、圧巻のスプリントからニアへ流し込んで1-0とした。

後半に入ってからも、フラデツ・クラーロヴェーは試合に引き戻そうと全力を尽くした。しかし、オンドジェイ・ミハーリクやヤクブ・ウフリンツァトらも最後の一押しを決め切ることはできなかった。

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十分にチャンスを作っていたベシクタシュでは、後半からトロサールがピッチへ投入された。アーセナルから加入したベルギー人は、これがデビュー戦となり、ベシクタシュのサポーターから盛大な歓迎を受けた。

ベシクタシュはプレーオフでカウノ・ジャルギリスと対戦する。リトアニア勢はチャンピオンズリーグ予選でKÍクラクスヴィークを退けた一方、その後ディナモ・ザグレブに圧倒されて敗退した（5-0、1-2）。

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