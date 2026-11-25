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ベシクタシュはハポエル・ベエルシェバとのヨーロッパリーグ戦に向かう途中、恐怖のフライトを経験した。ジョージアへ向かう機体に飛行中、複数回落雷。悪天候でバトゥミに着陸できず、トルコのリゼ・アルトヴィン空港へ目的地を変更したため、チームは残りの行程を陸路で移動することになった。

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チームの搭乗機に落雷

ベシクタシュのチャーター機は正午ごろ、イスタンブールのサビハ・ギョクチェン空港を出発した。しかし、ジョージア領空で旋回を続けた後、バトゥミの気象条件が着陸に適さなかったため、目的地を変更した。Haber 7の報道によると、クラブ関係者はTRT Sporに対し、機体に複数回落雷があり、チームは激しい揺れに見舞われたと語った。

リゼへの着陸後、関係者は「人生で経験した中で最も緊張したフライトだった」と話した。機体の航跡は瞬く間にSNSで拡散し、約3000人がフライトをリアルタイムで追跡した。

チームは残りの行程を陸路で移動

ベシクタシュはSNSで目的地の変更を発表し、「ハポエル・ベエルシェバとのUEFAヨーロッパリーグの試合に向け、ジョージアのバトゥミへ移動していたチームの搭乗機は、バトゥミの悪天候によりリゼに着陸しました。チームは陸路でバトゥミへ向かいます」と声明を出した。

この混乱により、クラブは試合前日にバトゥミで予定していたヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督の会見も中止せざるを得なくなった。チームはリゼから陸路での移動を余儀なくされた。

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イタリアーノ監督のチーム、ホームの利を失う

この試合はベシクタシュのホームゲームだが、イスラエルのクラブがトルコで試合を行えないため、ジョージアで開催される。UEFAは安全上の懸念や外交上の緊張を理由に、こうした試合をたびたび中立地へ移してきた。その結果、ベシクタシュはトゥプラシュ・スタジアムでのホームの利を得られず、黒海沿岸のバトゥミへ向かうことになった。

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イタリアーノ監督のチームは、ドゥシャン・ヴラホヴィッチの好調を追い風に試合へ臨む。ヴラホヴィッチは コンヤスポル戦で2得点を挙げ 、直近3試合の得点数を5に伸ばした。

ベシクタシュ、木曜日の試合に集中

ベシクタシュは木曜日にハポエル・ベエルシェバと対戦する。混乱した移動が選手たちに影響しないことを願っている。

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イタリアーノ監督はチームが恐怖の体験を振り払い、ヨーロッパリーグで貴重な勝利をつかむことを強く望んでいる。