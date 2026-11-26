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ベシクタシュとハポエル・ベエルシェバのヨーロッパリーグの試合が混乱に陥った。試合前、ベシクタシュの選手たちはイスラエルの相手選手との握手を拒否。その後、スタンドとスタジアムの外で騒動が起きた。

安全上の理由から、試合はイスタンブールではなくジョージアのバトゥミで開催された。試合前から緊張が色濃く漂っていた。ベシクタシュのファンは「不正を防げないなら、それをすべての人に知らせよ」と書かれた横断幕を広げた。

ベシクタシュは、欧州大会のホームゲームを別の国で開催しなければならないことにも強く反発していた。ヨーロッパリーグのアンセムが流れた後、ベシクタシュの選手たちは相手選手との握手を拒んだ。

両主将が向き合った際も、ハールレム出身のオルクン・コクチュはイスラエル側のミゲル・ヴィトールと握手しなかった。

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試合中には事態が大きく悪化した。パレスチナの旗を掲げた男性が地元警察から激しい取り締まりを受け、乱闘に発展した。

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これをきっかけに騒動は激化。警察はベシクタシュのファンに催涙ガスと警棒を使い、ファンも応戦した。ベシクタシュのファンの一人は激しい取り締まりを受けて大量に出血し、病院に搬送された。スタジアムの外も非常に騒然としていた。

ベシクタシュには、トラブゾンスポル、ガラタサライ、バシャクシェヒル、フェネルバフチェを含むトルコのクラブが全面的な支持を表明している。フェネルバフチェは「抑圧されている人々を支えることを人間としての責任と考えるすべてのトルコ国民と同じく、パレスチナの人々への支持を表明するベシクタシュのサポーターに対し、過度な武力が行使されることは容認できない」と記した。

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トルコサッカー連盟（TFF）も声明を出した。「まずはUEFAに対して、必要なあらゆる措置を講じ、責任者の責任が問われるよう、国内外の場で断固として行動する」

執筆時点で、ベシクタシュは一連の出来事についてまだコメントしていない。試合は一時中断したものの、最終的に主審によって再開された。コクチュが前半アディショナルタイムにPKを失敗したこともあり、前半終了時点のスコアは0対0となっている。