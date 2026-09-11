ベシクタシュは金曜日、エルズルムスポルに比較的難なく勝利を収めた。本拠地で行われた一戦で、イスタンブールのクラブはエミルハン・トプチュ、レアンドロ・トロサール、イルハン・ファキリのゴールにより3-0で勝利。ベシクタシュはスュペル・リグ開幕5試合で勝ち点12と好スタートを切り、暫定首位に立っている。

かつてエールディヴィジでプレーしたオルクン・キョクチュとヴァーツラフ・チェルニーが先発したベシクタシュは、20分過ぎに先制した。キョクチュの絶妙なCKから、トプチュが強烈なヘディングを叩き込んで1-0とした。

30分弱で、トロサールはベシクタシュでの初ゴールを記録した。アーセナルから加入したベルギー代表はオ・ヒョンギュとワンツーを交わすと、そのまま走り込み、韓国人FWのクロスをスライディングで押し込んで2-0とした。

後半には、トロサールのこの試合2点目がオフサイドで取り消されたものの、終盤にファンは3点目を見届けた。ミカエル・ムリージョのパスを受けたファキリが、至近距離から決めて3-0とした。

ベシクタシュではアーネスト・ポクが83分に途中出場。これでチームは木曜日の一戦に完全に集中できる。その日、黒い鷲は本拠地でヨーロッパリーグ開幕戦を戦い、オリンピック・マルセイユと対戦する。







