ベシクタシュは土曜日、トルコの大一番でフェネルバフチェを下した。黒い鷲は、ミラン・シュクリニアルによって生まれたビハインドをひっくり返し、シュクリュ・サラジオウル・スタジアムで1-2の勝利を収めた。ベシクタシュではリドヴァン・ユルマズとドゥシャン・ヴラホヴィッチが立役者となり、チームは4試合で勝ち点9とした。フェネルバフチェは今季早くも2敗目を喫し、4試合を終えて勝ち点6となっている。

ネイサン・アケらが先発に名を連ねたフェネルバフチェは、前半半ばに先制した。スローインがそのままベシクタシュのペナルティーエリア内に入り、そこでエマニュエル・アグバドゥがボール対応を誤った。シュクリニアルはこれを逃さず、1-0とした。

フェネルバフチェはそのリードを長くは楽しめなかった。レアンドロ・トロサールがリドヴァン・ユルマズの背後への走り出しを見逃さず、鋭いスルーパスを通した。ユルマズはその後、ポストの内側を使って完璧に決め、1-1とした。

前半終了間際、ヴラホヴィッチはトロサールのアシストから反転して強烈なシュートを突き刺し、1-2にしたかと思われた。しかし、審判団はこのセルビア人FWのプレーに、完全には明確でないファウルを見つけた。

後半に入ると、再び見事なランニングからベシクタシュに1-2が生まれた。オルクン・コクチュがフェネルバフチェ守備陣の注意をかいくぐって抜け出し、ヴラホヴィッチへ横パス。ヴラホヴィッチは左足で、直近3試合で4点目となるゴールを決めた。1-2。

ヴラホヴィッチは巧みにフリーになってエデルソンと1対1になった場面で、試合を決定づけることもできた。しかし、このGKが絶妙のタイミングで前に出て、ヴラホヴィッチのシュートを止めた。

それでもベシクタシュは見事にこのリードを守り切り、来週金曜日にエルズルムスポルをホームに迎える一戦へと集中できる。フェネルバフチェは木曜日、チャンピオンズリーグのASローマ戦でより良い結果を期待している。



