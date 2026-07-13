ベシクタシュがアーセナルと合意し、W杯経験豊富な選手を獲得した。

ファブリツィオ・ロマーノ氏とフロリアン・プレッテンベルク氏によると、レアンドロ・トロサールはアーセナルからベシクタシュへ移籍する。

トルコクラブはW杯出場経験のある同選手を以前から狙っていた。英メディア『ザ・アスレティック』は先週、移籍金が2000万ユーロと報じ、ロマーノ氏も月曜夜にこれを確認した。

移籍金は1800万ユーロで、ボーナスで最大200万ユーロが上乗せされる。トロサールは火曜日に最終手続きを終え、メディカルチェックと契約調印を行う予定だ。

トロサールは昨季プレミアリーグ制覇したアーセナルでレギュラーとして活躍。2025/26シーズンは公式戦50試合に出場し、8ゴール11アシストを記録した。

ベルギー代表としてW杯ベスト16に進出し、アメリカ（4-1）、セネガル（3-2）を破るもスペイン（2-1）に敗退。大会では2得点3アシストを記録した。

さらにベシクタシュは、バイエルン・ミュンヘンからアレクサンダー・ニュベルも獲得した。ニュベルはマヌエル・ノイアーの後継者と期待されてミュンヘンへ移籍したが、定着できなかった。

ヌベルはトップチームで公式戦4試合のみ出場し、29歳でベシクタシュへ移籍する。これにより、短期間で欧州強豪から2選手を獲得した。