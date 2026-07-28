フース・ティルは火曜日、FCアイントホーフェン戦（3-0）で、ワールドカップ以降では初めてPSVでプレーした。ESPNの取材に対し、「もう少し長く休暇を取りたかったけど、どういうものかは分かっている」と語っている。

ティルはワールドカップを複雑な思いで振り返っている。オランダ代表はすでにラウンド16でモロッコに敗退。激戦の末、PK戦で相手が上回った。 「複雑だよ。素晴らしい経験だったけど、結果は望んでいたものではなかった」

PSVのティルがワールドカップでプレーしたのはわずか31分。5-1で勝利したスウェーデンとのグループステージ第2戦で、後半に出場した。 「自分はいつでも出る準備ができていた。31分、それ以上はどうやらなかったみたいだ」

ワールドカップ後にしっかり休めたわけではなかったと、MF兼FWは嘆く。 「ワールドカップ後、1週間半は休暇を楽しめたけど、その後はまた始まる。もう少し欲しかったけど、どういうものかは分かっている」

ティルは休暇中もトレーニングを続けていたわけではない。 「悪く思わないでほしいけど、10日間は何もしなかったよ」と、アイントホーフェンとの“リヒトスタット・ダービー”でキャプテンマークを巻いたオランダ代表選手は話した。

ティルが日曜日のAZ戦、ヨハン・クライフ・スハールを懸けた一戦で先発するかどうかは、まだ分からない。 「それは分からないね。様子を見よう。今日は60分だったし、それ以上は監督次第だ」