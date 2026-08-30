PSVは来週、アヤックスとの首位決戦に向けて自信を持ってアムステルダムへ乗り込む。アイントホーフェン勢は日曜午後、FCユトレヒトを1-6で圧倒して改めてその実力を示し、エールディビジで完全に勢いに乗っているようだ。フース・ティルは記者会見で、来週末を楽しみにしていると語った。

「チャンスが来なくなった時に初めて心配する。でも、この数週間はかなりチャンスがあった」と、ティルは今季初の2ゴールを決めた後に振り返った。「そうすれば自然と結果はついてくる。そこまで深刻には受け止めていないよ。チームがうまく回っていて、その中で得点しているなら、誰かが必ず決める。誰が決めるかはそれほど重要じゃない」

AZとのヨハン・クライフ・スハールでの痛恨の惨敗、そしてフォルトゥナ・シッタート戦の2-2と、難しいシーズンの入り方となった後、PSV、そしてティルは、FCフローニンゲンとFCユトレヒトに対する2つの快勝で完全に本領を発揮しているようだ。そうした中で、アヤックスと対戦するにはこれ以上ないタイミングではないか、という声が記者会見場でも上がった。

ただ、ティルはその見方に全面的に同意しているわけではない。PSVの自信が最高の状態にある一方で、アヤックスもシーズンのスタートは上々だと見ているからだ。「みんなアヤックスを見ているし、彼らも今季はかなりいいスタートを切ったと思う。だから、楽しみにしているよ。熱い一戦になると思う」

現在のアイントホーフェン勢の雰囲気は最高だが、ティルはPSVが今どの位置にいるのかについては、来週を終えてからでないと多くは語れないとしている。「そうだね。ただ、ここまで対戦してきた相手を考えても……どこも残留争いの候補というわけじゃない。紙の上でも普通に難しい試合だった。でもまあ、来週になれば分かるよ」

また、スカッド内で相次ぐ変化にも、ティルはもはや驚いていない。「自分にとっては、ロッカールームで特別なテーマという感じではないね。そのことについて特に話すわけでもない。みんなもう慣れていて、選手が去ったり加わったりするのは当たり前のことになっている」

ティル自身、この夏にどこかへ移籍することはもうなさそうだ。「そう簡単には出て行かないよ」とティルは話した。「ここで本当にいい状態にあるからね。ただ何となくクラブを離れるつもりはない。いくつかクラブはあったけど、『そこに行こう』と思えるようなものではなかった」