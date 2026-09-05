ユリ・バースは土曜夜、フレンドロッテライ・エールディビジーのPSVとの大一番で、アヤックスの先発に名を連ねる。ヒューゴ・ボルストは、これを「いいことだ」とし、ESPNのVriendenLoterij Eretribuneでそう語った。

「本当にすごくうれしいよ。バースが再び名誉を回復したんだからね」と、ボルストはアヤックスの先発メンバーについて語った。「彼に対する扱いはひどかったと思うよ」

「あの若者はこの2年間、泥船の旗みたいな状況の中で素晴らしいパフォーマンスを見せてきた。ファリオーリの目にも留まったのは当然だよ」 先週には、フランチェスコ・ファリオーリ率いるFCポルトがバースに関心を示していることが明らかになったが、合意には至らなかった。

「プレシーズンでも、バースが出場機会を得られないことが何度かあった。だから、ミチェルは彼をあまり評価していないのかもしれないと思っていたんだ」と、ボルストは続けた。

「でも今は、こうしてこの大一番で先発している。私はバースの大ファンなんだ。だから、これはいいことだよ」

同じくテーブルを囲んでいたアーノルド・ブルッヒンクも、これに同意した。「まったくその通りだ」と、このアナリストは述べた。

今季序盤のカンファレンスリーグ予選では、バースはたびたびベンチスタートを受け入れなければならなかった。だが今では再び定位置を確保できそうな様子だ。ただ、それは現在デイリー・ブリントが抱えている負傷とも無関係ではない。