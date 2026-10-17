クラース＝ヤン・フンテラールはアヤックス時代、ヘリー・ハムストラにかなりいら立っていたという。フーゴ・ボルストがESPNの番組『デ・エレトリビューン』で明かした。番組では、今週初めにヘンリー・ファン・デル・フェフト監督を解任したPECズウォレの現テクニカルディレクター、ハムストラの名前が話題に上った。

ボルストはPECズウォレがファン・デル・フェフトを解任した決定に批判的で、続いてハムストラに矛先を向けた。「アヤックスで、友人のハムストラにすっかりうんざりしていたのが誰か知っている？」と、同席者に問いかけた。「フンテラールだ。私の情報源から聞いた」

元ストライカーのフンテラールが2022年にアヤックスで働き始めてから、両者はクラブの強化部門で共に仕事をした。「ヘリー・ハムストラの下で研修を受け、そこで仕事を学ぶはずだった」と、フンテラールは先日、フットボール・インターナショナルの『パク・スハール・ポッドキャスト』で語った。その後、マルク・オーフェルマルス、エドウィン・ファン・デル・サール、そして最終的にはハムストラも含め、幹部が相次いで去り、組織が変わっていくのを目の当たりにした。

「実際、すべてが大混乱だった」。フンテラールはアヤックスでの激動の時期をそう振り返った。2023年10月には燃え尽き症候群のため仕事を休まざるを得なくなり、その後は長期の回復期間を過ごした。ポッドキャストでは、何より膨大な仕事量が最終的に自分の手に負えなくなったと話している。

一方、ハムストラはPECズウォレによるファン・デル・フェフトの解任を受け、厳しい目を向けられている。ボルストはこの決定を受け入れがたく、ズウォレのクラブにとって本当にプラスになるのか疑問を呈した。「私ならもう少し待った。ああした変更で状況が良くなるのか疑問だ」と語り、PECには良いサッカーをしながら結果に結びつかなかった試合もあったと指摘した。

ケース・クワクマンも解任のタイミングに疑問を投げかける。「難しい状況だった。もちろんシーズン序盤は非常に厳しい日程だった」と切り出した解説者は、クラブが代表戦期間を乗り切り、その後は気持ちを新たに前進しようとしていたと強調した。「カンブール戦では良いプレーをしていたし、前半終了時に2-0でリードしていてもおかしくなかった。試合結果は内容に見合わなかった。だから、それは解任の理由にはならないと思う」

クワクマンはさらに、カンブール戦で復帰できたはずのユネス・ナムリが離脱したことにも言及した。「あれほど重要な試合で、最も優れた選手がまた欠場することになった。紙一重の差で、ナムリがいればあの試合に勝っていたかもしれない」と元選手は語った。