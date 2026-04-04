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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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フンク監督のサプライズ…アトレティコ・マドリード戦、バルセロナは正真正銘のストライカー不在

アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ
ラ・リーガ
ハフィーニャ
ハンジ・フリック
スペイン

フレックがアトレティコ・マドリード戦でバルセロナの攻撃の要となる

バルセロナのハンス・フリック監督は、土曜日の夜、ラ・リーガ第30節のアトレティコ・マドリード戦（メトロポリターノ・スタジアム）に向けた先発メンバーを発表した。

バルサの攻撃陣を率いるのはラミン・ヤマルで、フリック監督は負傷離脱中のラフィーニャの穴を埋めるため、マルコス・ラッシュフォードを先発起用した。

フリック監督の意外な采配は、先発に純粋なストライカーを起用しなかった点にある。フェラン・トーレスとロベルト・レヴァンドフスキがベンチに控える中、ダニー・オルモが最前線を務めることになる。

バルセロナは、ライバルであるレアル・マドリードとの勝ち点差を7に広げるため、アトレティコ・マドリード戦での勝利を目指している。

現在、バルセロナは73ポイントでラ・リーガの首位に立ち、2位のレアル・マドリードは69ポイント、アトレティコは57ポイントで4位につけている。

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アトレティコ・マドリー
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バルセロナの先発メンバーは以下の通り：

フアン・ガルシア – ジョアン・カンセロ – エリック・ガルシア – ロナルド・アラウホ – エリック・ガルシア – ジェラール・マルティネス – コウパシ – ペドリ – ラシュフォード – オルモ – ヤマル

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