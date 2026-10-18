フローニンゲン対アヤックスでPKを失敗する直前に起きた異例の出来事について、ダフィ・クラーセンはマルコス・レオナルドを責めていない。試合後、ESPNでそう語った。レオナルドもPKを蹴りたがったが、アヤックスの主将がそれを認めなかった。

その場面は注目を集めた。レオナルドとクラーセンはピッチ上で長く言葉を交わし、その後、クラーセンはPKを外した。

「レオがあのPKを獲得し、自分で蹴りたがった。でも、決まりは決まりだ。僕が蹴る」。PKキッカーの序列で1番手にいるアヤックスの主将は、そう明言した。

「そこで少し話し合った。彼はストライカーだから、得点したい。それはごく自然なことだけど、あの場面では僕が責任を負わなければならなかった」

けんかではなかったことも、クラーセンは強調する。「けんかしているように見えたかもしれないけど、そうではなかった」

その少し後には、クラーセン自身がブリニョルフル・ウィルムソンへの危険なタックルでPKを与えたかに見えた。しかし、デニス・ヒグラー主審は長いVARチェックの末、PKを与えないと判断した。

「僕の感覚では、彼の前を滑って通り過ぎた。彼に向かって突っ込んだわけではない」と、クラーセンはヒグラー主審の判断に同意した。「僕らは2人ともボールを通り過ぎた。彼もボールに触れられなかった。とはいえ、僕は審判ではないからね」