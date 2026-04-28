フロレンティーノ・ペレスはレアル・マドリードの新監督について明確な意向を示している：「匿名の情報筋によると……」

フロレンティーノ・ペレス会長の意向次第で、来季ジョゼ・モウリーニョが再びレアル・マドリードの監督に就任する。The Athleticのデビッド・オーンスタイン氏によると、モウリーニョはペレス会長から最有力候補とされている。

現在ベンフィカを率いるモウリーニョは、母国ポルトガルで無敗のシーズンを過ごしている。

それでもリーグ優勝は難しい。ポルトが7ポイント差で2位に立ち、残り3試合だからだ。

一方、レアル・マドリードは苦戦中。CLではバイエルンに敗れ、バルセロナとの9ポイント差も逆転は難しい。

シーズン中に解任されたシャビ・アロンソの後任、暫定監督のアルバロ・アルベロアも来季は続投しない見込みだ。クラブを再び栄光へ導くのは、モウリーニョになる可能性がある。

「許可を得ていなかったため『The Athletic』に匿名で話した複数の情報筋によると、次期監督の人選はペレス会長が決定するとのことだ」と、オーンスタイン氏は火曜日に記している。

「現在、会長はモウリーニョの復帰を最も強く支持しているが、クラブ内部には反対の声もある」と移籍専門家は語る。モウリーニョのベンフィカ契約には300万ユーロの違約金条項があるという。