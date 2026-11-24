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ニコ・パスはこの2年間で、コモ・カルチョにおいて欧州屈指の人気選手へと成長した。古巣レアル・マドリーは巧みな一手の成果にほくそ笑んでいる。

2024年夏の移籍市場では、サッカーファンを沸かせる大型移籍が相次いだ。バイエルン・ミュンヘンは当時まだほとんど無名だったマイケル・オリーセをクリスタル・パレスから約5300万ユーロで獲得。一方、アトレティコ・マドリーはフリアン・アルバレスをマンチェスター・シティから引き抜くため、7500万ユーロを投じた。アルゼンチン人FWのアトレティコ移籍は、その夏に正式成立した取引の中で群を抜いて最高額だった。しかし注目度では、アトレティコは例によって同じ街のライバル、レアル・マドリーに主役の座を譲ることになった。

長年の紆余曲折を経て、レアル・マドリーはついにキリアン・エンバペを説得した。パリ・サンジェルマンとの契約を満了させ、レアル・マドリーが用意した契約書にサインさせたのだ。2018年のワールドカップ王者は、パリでの苦しい数年間を経て、レアルのユニフォームを着てチャンピオンズリーグ制覇の夢をかなえようとしていた。一方のマドリーも、センターフォワードの位置を担う一流選手を以前から探していた。

さらに、2022年12月にすでに合意していた神童エンドリッキの移籍も実現した。マドリーがブラジルの強豪パルメイラス・サンパウロに支払った額は5000万ユーロ弱。これでレアル・マドリーの攻撃陣は、長年にわたり万全の陣容を整えたかに見えた。エンバペとエンドリッキの獲得により、前年のカリム・ベンゼマ退団で浮き彫りになった課題は解消されたようだった。攻撃的なサイドのポジションには、すでにヴィニシウス・ジュニオール、ロドリゴ、ブラヒム・ディアス、成長著しいアルダ・ギュレルがそろっていた。

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レアル・マドリー、2024年夏にニコ・パスをコモ・カルチョへ売却

そのため同じ夏、レアル・マドリーの陣容にニコ・パスという若者の居場所がなくなり、セリエAに昇格したばかりのコモ・カルチョへ、比較的安価な600万ユーロで売却されたことは、当時ほとんど注目されなかった。レアル・マドリーの幹部の中には、その時点ですでにスペインとアルゼンチンにルーツを持つパスの並外れた才能に気づいていた者もいたはずだ。実際、コモでの契約には買い戻し条項を盛り込ませていた。

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そして、その条項がレアルにとって大きな利益をもたらすことは、すぐに明らかになった。マドリーに残っていれば、エンバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガムらスター選手の陰で、よくてもローテーション要員にとどまっていただろう。一方、コモではセスク・ファブレガス監督と出会った。ファブレガスは当初からパスの長所を最大限に生かし、現在22歳の彼を、レアルではおそらくなれなかったであろう選手へと育て上げた。

「彼は実質的にすべてを教えてくれた」と、パスはかつてスペイン人指揮官について語った。ファブレガス自身も現役時代、今のパスと同じように中盤で試合を動かし、抜群の創造性と足元の技術を誇った。「初日から僕の望むようにプレーさせてくれて、大きな自由を与えてくれた」

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ニコ・パスがコモ・カルチョで見せる強みとは？

パスが新天地での初年度にセリエAのU-23最優秀選手に選ばれ、翌年にはリーグ全体の最優秀MFに輝いたのも当然だ。今季のセリエAではシュート数がリーグ最多の46本。ドリブル成功率56.3％は2位で、攻撃的な選手としては守備の数字も際立つ。90分当たりのデュエルは11.77回で、その58.9％に勝っている。ファブレガスが年月をかけて磨き上げてきたコモのカウンタープレスにおいて、パスは極めて貴重な存在だ。

シュートを積極的に狙う攻撃的MFのパスは、古典的な司令塔、ドリブルに優れたウインガーの資質に加え、得点力と決定力を生かしてセカンドストライカーやカウンターで得点を狙うFWもこなせる。問題なく一列前でもプレーできる選手だ。わずか2年間で、コモでの公式戦において50得点に関与し、25得点、25アシストを記録。昨季終了時にクラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、ひとまずの頂点を迎えたコモの急成長を象徴する一人となっている。

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復帰構想：レアル・マドリーにニコ・パスの居場所はあるのか？

移籍後は毎シーズン、古巣レアル・マドリーへ戻る機会があったが、パスはこれまでそのすべてを断ってきた。昨夏、レアルは契約に盛り込まれた買い戻し条項を6000万ユーロで買い取らせた。ただ、22歳の傑出した活躍を前に、獲得する権利を完全に失うことも望まなかったようだ。伝えられるところによれば、レアルには2027年夏の移籍市場で再びパスを呼び戻す選択肢がある。ただし複数のメディアの報道では、その場合は定められた移籍金8000万ユーロをコモに支払う必要があるという。

最近では、マドリーが実際に、 フロレンティーノ・ペレス会長が近年、移籍契約に盛り込むことを増やしている 買い戻しの権利を巧みに行使する計画だと伝えられている。そうなれば、レアルの実質的な支出はわずか1400万ユーロだ。定められた8000万ユーロから、コモから受け取った計6600万ユーロ（600万＋6000万）を差し引いた額である。その見返りに、最高の環境で3年間、トップレベルの選手へと成長したパスを手にできる。

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この計算で唯一の不確定要素は、パス本人が将来をどう考えているかだ。コモではファブレガスの下で、見るからに充実した日々を送っている。これまでマドリー復帰を毎回拒んできたのもパス自身だ。複数のメディアによれば、スペインとアルゼンチンにルーツを持つパスが古巣への移籍に関心を持つのは、明確な道筋が示された場合に限られる。マドリーに戻ってもチームの構想に入れず、利益を生むための転売対象にしかならないのであれば、パスにその選択肢はない。

そもそも攻撃的な選手であるパスには、ジョゼ・モウリーニョ監督のシステムでまず居場所を見つける必要がある。センターフォワードにはエンバペという不動の存在がおり、その後方のトップ下もジュード・ベリンガムの定位置だ。となると、パスに残されるのは攻撃的なサイドのポジションだけ。そこに置くには、クラブ史上2番目に高額な移籍で加入したヤン・ディオマンデか、自ら未来の看板選手と称するアルダ・ギュレルをベンチに下げなければならない。直近で退場による出場停止処分を受けたヴィニシウス・ジュニオールの存在さえ、この計算には入っていない。いずれにせよ、これまでの移籍市場と同様、最後に決めるのはパスだ。