フロレンティーノ・ペレスが「レアル・マドリードの殺し屋」を追う

欧州のトップタレントを巡る競争が激化する中、バイエルン・ミュンヘンのミカエル・オリエが来夏の移籍市場で注目の的となっている。

今季はバイエルンの主力として活躍し、欧州ビッグクラブの注目を集める。

レアル・マドリード首脳陣は来夏、獲得へ本格的に動く見込みだ。

この動きは、チャンピオンズリーグ1回戦1stレグで彼が魅せた活躍がきっかけ。サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリード戦（2-1）で、彼はバイエルンの勝利を導き、ケインの2点目をアシストした。

ドイツのジャーナリスト、クリスティアン・ファルク氏によると、レアルのフロレンティーノ・ペレス会長はウリセスのプレーを高く評価し、今夏に獲得へ積極的に動くという。

バイエルンを説得するのは難しいとしながらも、1億6000万～1億6500万ユーロのオファーを検討していると指摘した。

一方、バイエルンは強硬な姿勢を示している。ヴァルク氏は「たとえ2億ユーロのオファーでも売却は考えず、契約延長を望む」と断言した。

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この発言は、リヴァプールが1億7000万ユーロ超のオファーを検討しているという報道を受けてのものだ。

オリセは24歳。コンパニ監督の下、バイエルンで最も影響力のある選手の一人とされる。

今季は公式戦16得点24アシストをマークし、その成長が両クラブの興味を呼んでいる。