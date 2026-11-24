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アレッサンドロ・フロレンツィは1991年生まれで、ローマ（2012～2020年）とパリ・サンジェルマン（2020～2021年）でプレーした。ローマと欧州王者のパリ・サンジェルマンの対戦を前に、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の取材に応じた。

ローマとスクデット獲得への望みについて：「大きく左右するのはチャンピオンズリーグだと思う。おかしな話に聞こえるかもしれないが、1月にローマが敗退していても、僕はそれほど残念には思わない。自分も経験したからそう言うんだ。ミランではチャンピオンズリーグから敗退したからこそ、スクデットを獲得できた。あの大会はストレスや移動もあって、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかる。敗退は決して喜ばしいことではない。でも、その力をリーグ戦に注げるなら助けになる」

パリ・サンジェルマン対ローマについて：「パリ・サンジェルマンには主力の欠場者が何人かいるが、それでも非常に強いチームだ。予想では有利だろう。ローマはマンチェスターでの試合のときのように、自ら少しプレッシャーをかけている。あのときは、どうしても結果を出さなければならないように見えた。今回は違うかもしれない…。ガスプは勝つためではなく、良いパフォーマンスを見せるためにパリへ行くべきだ。その結果、敗れることになっても仕方がない」

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督がローマでうまくいかなかった理由について：「おそらく、早すぎた。僕にはこういう考えがある。若い選手に時間を与えて取り組ませる必要があるのと同じことが、監督にも言える。ルイスは間違いを犯したが、ローマの僕たちは少しせっかちで、待つことができない。でも、かつて彼の下でプレーした選手に聞けば、みんな天才だったと言う。15年前に、ほかの人たちが今やっていることをしていたんだ」