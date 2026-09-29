ミュンヘナー・アーベントツァイトゥングのインタビューで、FCBの監査役会メンバーは、ドイツ記録的王者による再度の獲得アプローチを完全には否定しなかった。ただ一方で、ルンメニゲは近い将来にヴィルツを獲得することは話題になっていないと説明した。

「いつかそれでも別の可能性があるのか？ 私には分からない」と71歳のルンメニゲは語った。「問題は、ヴィルツがリバプールで幸せかどうかだ。それは私には判断できない。ウリ（ヘーネス、編集部注）と私は、しばらくの間、彼の父親と母親と連絡を取っていた。その後、彼らは別の決断を下し、我々はそれを尊重した」

また、現在のバイエルンのスカッド事情を踏まえると、これ以上中央の攻撃的な選手は必要ないとルンメニゲは強調した。「忘れてはならないのは、このポジションではジャマル・ムシアラとセルジュ・ニャブリがプレーしており、さらにイスマエル・サイバリのような他の選択肢もあるということだ。その状況で、ヴィルツにおそらく必要となる金額を出して4人目の選手を獲得する必要はない」

なぜフロリアン・ヴィルツはバイエルン・ミュンヘンを断ったのか？

バイエルンはかなり長い間、このドイツ代表選手の獲得に熱心に取り組んでいた。しかし2025年夏にヴィルツから断りを受け、その後、当時すでに23歳となっていたヴィルツは、報じられた1億2500万ユーロでバイヤー・レバークーゼンからリバプールへ移籍した。それ以来、ヴィルツの状況は波がある。レッズがシーズンの大半で期待外れに終わった不運な1年目のシーズンを経て、彼はチームメートの大半と同様、W杯でも期待を大きく下回った。

一方で新シーズンに入ると、現在はアンドニ・イラオラが指揮を執るリバプールで、ヴィルツは文句なしのレギュラーとなっている。ただし、ここまで試合を決定づけるような場面は生み出していない（無得点、1アシスト）。もっとも、プレス、背後への走り込み、スルーパスという点では、統計上ヴィルツはプレミアリーグ屈指の選手に入っている。それでもこのトップ下は、イングランドのメディアや識者から定期的に厳しい批判にさらされている。そのため、退団の可能性をめぐる漠然としたうわさがたびたび浮上し、それに伴ってバイエルンとの“遅れての合流”の可能性も取り沙汰されてきた。

「選手が踏み出すあらゆるステップは、事前によく考えなければならない」とルンメニゲは説明した。とりわけスポーツ面の理由をリバプール移籍の理由として挙げていたヴィルツの現状について、彼は「正直に言って」驚いているという。「我々には、彼がリバプールへ行くのは、当時の監督アーネ・スロットから、レバークーゼンでもプレーしていたトップ下のポジションを約束されたからだという印象が伝えられていた。それがリバプール行きを決断した重要な要因だった」と語り、こう明言した。「資金面では劇的な違いはなかった」

スロットはヴィルツをしばしば左ウイングで起用し、あるいはベンチに置いた。オランダ人指揮官は、スター軍団の攻撃陣にいる豊富なアタッカーをどう収めるかに明らかに苦心していた。ヴィルツがシーズンの流れに乗ったのは年末年始の時期になってからで、一時は得点関与でも数字を伸ばしたものの、背中の負傷後は終盤にかけて再び失速した。最終的にヴィルツは、公式戦49試合で17得点関与（7ゴール、10アシスト）を記録した。