記録を打ち立てたカイ・ハヴァーツは、アンフィールドの照明の下で笑みを浮かべ、その雰囲気に浸っていた。アーセナルのファンは、リヴァプールでの14年ぶりのリーグ戦勝利と首位浮上を大声で歌って祝っていた。「クラブ全体にとって非常に大きな意味がある」とドイツ代表FWは語った。日曜日の1-0（前半1-0）の勝利では、特別なゴールを決めて勝利の立役者となった。

プレミアリーグ通算46点目を決めたハヴァーツは、元ドイツ代表主将のイルカイ・ギュンドアン（45点）を抜き、同リーグでのドイツ人最多得点記録を単独で保持することになった。「とても、とても誇りに思う。時間はかかったけれど、成し遂げられたのはやはり特別なことだ」と、ハヴァーツは大喜びでSkyのインタビューに答えた。「もちろん、ドイツ人としてイングランドでドイツ人を代表できることもうれしい」

この記録達成のゴールで、27歳のハヴァーツは得点から遠ざかっていた状況にも終止符を打った。リーグ戦で最後に得点したのは9月上旬だった。リヴァプールFC、そして代表のチームメートであるフロリアン・ヴィルツとの対決で、ビッグマッチでの重要性を改めて示した。

ハヴァーツがポドルスキに続き、カップ戦での屈辱を払拭

アーセナルがリヴァプールで行われたプレミアリーグの試合に勝利した際、前回の勝利の立役者は誰だったか。2012年9月の2-0の試合で先制点を挙げたルーカス・ポドルスキだ。ちなみに、2014年のワールドカップ優勝メンバーであるポドルスキがイングランドのリーグ戦で挙げた得点は「わずか」19点だった。

「試合前に、アーセナルがここで最後に勝ったのは14年前だと聞かされた」とハヴァーツは語り、ファンについて「その応援に応えられたことを、僕らは皆、非常に誇りに思っている」と付け加えた。ハヴァーツのゴール（16分）は、イングランド代表デクラン・ライスが見事にお膳立てしたもの。元レヴァークーゼンのハヴァーツは押し込むだけでよかった。

ガナーズはアンフィールドでの価値ある勝利により、マンチェスター・シティがブライトン＆ホーヴ・アルビオンに敗れた（0-1）隙を突き、首位に返り咲いた。王者のリードはこれで3ポイントとなった。先週火曜日に4部のフリートウッド・タウンを相手に喫した、リーグカップでの屈辱的な敗退も、ハヴァーツのおかげで吹っ切れた。

「フリートウッドに負けた後は、この世の終わりのように見えた」とミケル・アルテタ監督は語った。「だが、そこから立ち直り、それこそがこの競技の素晴らしさだと理解しなければならない」。アーセナルは適切な反応を見せ、戦う姿勢も十分だった。「今日はみんな、守備をすることもすごく楽しんでいた」とハヴァーツは話した。

ガナーズは早くも水曜日にチャンピオンズリーグの戦いに戻り、スラヴィア・プラハとのアウェー戦に臨む。ハヴァーツの同大会での得点はこれまで15点。ドイツ人最多得点記録を持つトーマス・ミュラー（57点）までは、まだ非常に長い道のりだ。