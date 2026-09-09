この2人のアタッカーは2025年夏、総額2億7000万ユーロで当時のプレミアリーグ王者に加入したが、期待の大きさには応えられなかった。だが、かつて5年間リヴァプールでプレーし、クラブでUEFAカップ制覇などを経験したマーフィーは、ヴィルツとイサクがリヴァプールの不安定な戦いぶりの原因ではないとみている。

2人のプレッシングがそれほど優れていないとしても、レッズはとりわけホームゲームで概して高いボール保持率を記録するだけに、それは「大きな問題ではない」という。その代わり、マーフィーはこう断言する。「リヴァプールのより大きな問題は、サイドバックが十分に良くないことだ」

マーフィーが左で指したのはミロシュ・ケルケズ（22）、右はジェレミー・フリンポン（25）だ。彼らも約1年前にそれぞれ高額で獲得された。マーフィーはtalkSPORTでさらに、「彼らは良くもならないし、その資質も持っていない。ハードワークはするが、クロスの質と敵陣最後の3分の1での判断力は低い」と評した。

長年のサイドバックコンビ、アンディ・ロバートソン（32、トッテナム・ホットスパー）とトレント・アレクサンダー＝アーノルド（27、レアル・マドリー）との差は歴然としているという。「アシスト、クオリティー、そして決定的なパスを出すという点で、この2人は最高峰の存在だ。今のリヴァプールは、そこに太刀打ちできないサイドバックを2人獲得してしまった」

守備面では2人とも「まずまず」で、「時速100マイルで走っている」ものの、前方向のプレーには大きな欠点があるという。そしてそれは、新指揮官アンドニ・イラオラ（44）のチームにとって、将来的に問題になるとみている。「世界最高のチームには優れたサイドバックがいる。相手が中央を閉じれば、サイドにスペースが生まれるからだ。サイドバックは本当に頻繁にボールを持つが、フリンポンとケルケズには、相手チームをこじ開けるだけのクオリティーがない」

リヴァプールはミロシュ・ケルケズとジェレミー・フリンポンの獲得にいくらを費やしたのか？

この2人のスターへの批判は今に始まったことではない。マーフィーの元同僚ジェイミー・キャラガー（48）は、つい最近もケルケズを酷評し、ときに向こう見ずにも見えるそのプレーぶりから、ハンガリー代表を「サイドバック版ダルウィン・ヌニェス」と呼んだ。また、元プレミアリーグFWのガブリエル・アグボンラホール（39）はすでにイラオラに対し、本職はMFのミロシュ・ケルケズ（25）をフリンポンの代わりに右サイドへ回すよう勧めていた。これは前任者のアーネ・スロット（47）も昨季にすでに何度か行っていたことだ。

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ケルケズはAFCボーンマスでイラオラの下でブレークを果たし、移籍金は約4700万ユーロだった。リヴァプール加入後は公式戦51試合で2得点2アシストを記録している。バイエル・レヴァークーゼンから4000万ユーロで移籍したフリンポンの成績も、ほとんど変わらない。ブンデスリーガでは非常に優れたチャンスメイカーだった同選手（190試合で77ゴール関与）は、37試合で2得点、2ゴール、2アシストとなっている。