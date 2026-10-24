バイエルンの重鎮が1年半前、このドイツ屈指の才能をドイツ最多優勝クラブに迎えたがっていたことは周知の事実だ。そして74歳のヘーネスは、ヴィルツがマージーサイドではなくイザール川沿いのバイエルンに加入していれば、はるかにうまくいっていたと確信している。

「フロリアンはリヴァプールでよりも、我々のところでプレーした方がずっといいはずだ」とヘーネスは『ヴェルト・アム・ゾンターク』に語った。チームの試合を数多く見ているといい、「彼らは彼をまったくうまくチームに組み込めていない。レヴァークーゼンではすべてのボールが彼に渡っていたが、リヴァプールでは大勢の選手の一人だ」と続けた。

ヴィルツは2025年夏、約1億2500万ユーロでバイエルからやや意外にもリヴァプールへ移籍した。それまでバイエルンもヴィルツの獲得に熱心に動いており、ヴィルツの父ハンスと親交のあるヘーネスに至っては、すでに公の場で移籍を間接的に予告していた。

ウリ・ヘーネスが認める：フロリアン・ヴィルツの獲得は現在、バイエルンの検討事項ではない

しかしヴィルツはリヴァプールで、レヴァークーゼン時代の輝かしいプレーをこれまで一度も再現できておらず、移籍以降、時に厳しい批判を繰り返し受けている。そのため最近では、バイエルンが再び獲得を試み、ヴィルツがミュンヘンへ移籍する可能性も取り沙汰されていた。

だがヘーネスはその可能性を否定し、ドイツ代表選手の獲得に再び動くことはないと強調した。「彼はリヴァプールと長期契約を結んでいる。彼らはそこで、彼をもっとうまくチームに組み込もうとするだろう」と名誉会長は語った。ヴィルツとリヴァプールの契約は2030年までとなっている。