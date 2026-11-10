ニクラス・フュルクルクが1年以上ぶりにドイツ代表に復帰した。火曜日の記者会見では、ユルゲン・クロップとのやり取りに良い意味で驚いたと明かし、フロリアン・ヴィルツの復調にもクロップが影響を与えたとの見方を示した。

フュルクルクによれば、クロップには「試合や、今は必ずしも自分の担当分野ではないようなことにも目が行き届く」という。その一例が、先週木曜日のメンバー発表前に行われた代表監督とのやり取りだ。クロップはその際、ヴェルダー・ブレーメンのプレーや取り組み方について詳しい知識を示したようだ。

クロップは「僕らがブレーメンでやっていることをたくさん知っていた。それは高く評価している。代表監督として、すべての試合を90分間見ることはできない。それでも彼はいろいろ知っていて、僕が代表監督にそこまで期待していなかったようなことも見抜いていた。良い意味で驚いた」とフュルクルクは強調した。

フロリアン・ヴィルツはユルゲン・クロップのおかげで、リヴァプールでついに本来の力を発揮できるか？

フュルクルクは、クロップのそうした姿勢がほかの代表選手にも良い影響を与えていると考えている。その例として挙げたのが、フロリアン・ヴィルツの変化だ。この並外れた才能を持つ選手はリヴァプールで、ジェイミー・キャラガーらイングランドのテレビ解説者から繰り返し厳しい批判を受けていた。アンフィールドでの2シーズン目を迎えても、ゴールとアシストの数が期待を大きく下回っていたためだ。

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ヴィルツは9月、大人数の代表メンバーに選ばれて初めてクロップの指導を受けるまで、公式戦6試合でアシスト1つにとどまっていた。クロップ体制で初めて行われたドイツ代表合宿では、特にセルビア戦で素晴らしいプレーを見せ、そこから戻った後は2ゴール4アシストを記録している。

「彼にはイングランドを見る特別な目があり、現地の状況を見極められる」とフュルクルクはクロップについて語り、ここ数週間のヴィルツの調子の上向きにも触れた。「フロリアン・ヴィルツが大人数のメンバーに選ばれる前と後、つまり初めてユルゲン・クロップと仕事をする前と後のスタッツを読んだ」と続けた。

「誰かが改めて彼を支え、話に耳を傾けたのではないかと感じる。現地の状況や場所を知っている人、そこでの立場を理解している人と話ができるのは助けになる」。フュルクルクはクロップ自身のリヴァプールでの経験に言及し、「彼が全体を広く見渡せることは役に立つ」と付け加えた。

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クロップ率いるドイツ代表でフュルクルクが担う役割は？

クロップはフュルクルクの招集でも、そうした「全体を見渡す視点」を保った。33歳のフュルクルクの招集は、EURO2028に向けた代表チームの再建計画には必ずしも合致しない。それでも、ブンデスリーガ9試合で9ゴールという成績を考えれば、競技面では招集を避けられなかった。

「時には」と代表監督は認めた。「調子がほかのすべてを上回る」。構想していた若返り方針も例外ではない。クロップが強調したように、フュルクルクは「さまざまな形のゴールでアピールした」という。「そのほぼすべてが目を見張るものだった」

それでも33歳のフュルクルクは、金曜日にセルビアで、月曜日にベルリンでオランダと戦うネーションズリーグのグループ最終2試合では、カイ・ハヴァーツの控えに回らなければならない。「そこはまったく気にしていない」とフュルクルクは話す。「カイは特別なサッカー選手だ」。そして、「ベンチから並外れた働きができる」選手がいることも、不利にはならないという。