Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
US Cremonese v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

翻訳者：

フロジノーネ、ゼルビン選手のメディカルチェック実施中。ナポリから完全移籍で加入。

ナポリ
フロジノーネ

アレッシオ・ゼルビンのフロジノーネ復帰が最終段階に入った

フロジノーネはアルヴィーニ監督率いるチームを補強するため、2021/2022シーズンにセリエB31試合9得点を挙げたアレッシオ・ゼルビン復帰の交渉最終段階に入った。1999年生まれのゼルビンは古巣復帰を強く希望。

TuttoFrosinone.comによると、 Zerbinは現在ナポリでメディカルチェックを受けており、まもなく完了の見込みだ。これは移籍に不可欠な手順である。黄色と紺のユニフォームのフロジノーネとナポリのクラブ間の合意は、完全移籍でまとまっている。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー