フロジノーネ、ゼルビン選手のメディカルチェック実施中。ナポリから完全移籍で加入。

フロジノーネはアルヴィーニ監督率いるチームを補強するため、2021/2022シーズンにセリエBで31試合9得点を挙げたアレッシオ・ゼルビン復帰の交渉最終段階に入った。1999年生まれのゼルビンは古巣復帰を強く希望。

TuttoFrosinone.comによると、 Zerbinは現在ナポリでメディカルチェックを受けており、まもなく完了の見込みだ。これは移籍に不可欠な手順である。黄色と紺のユニフォームのフロジノーネとナポリのクラブ間の合意は、完全移籍でまとまっている。