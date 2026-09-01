フロジノーネ、ゲジェミスはなおモナコからの返答待ち　ラツィオ州のクラブはすでに対抗策を用意している

ファレス・ゲドジェミスは、移籍をめぐる一件の当事者となっている状況に動揺していたため、フロジノーネのリーグ戦序盤の試合を欠場した。実力あるアルジェリア人ウインガーはモナコ移籍を望んでいるが、ここまでフロジノーネはモナコ側からの2度のオファーをいずれも突き返している。要求額は2500万～3000万ユーロだ。

両者の交渉はなお続いているが、時間が経つにつれて移籍成立の可能性は低くなっている。一方のフロジノーネは対抗策を用意しており、移籍市場終了後に契約延長と昇給を提示する構えだ。