共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

マッシミリアーノ・アルヴィーニ監督率いるフロジノーネは、代表戦による中断の前後にカリアリとミランに敗れ、2連敗を喫した。好調だったシーズン序盤の勢いにやや陰りが見えるなか、セリエA第13節の土曜日最初の試合で、スティルペにパルマを迎える。

アルベルト・ジラルディーノ監督率いるパルマは前節、タルディーニでマレンに4得点を許し、ローマに1-5で敗れた。順位表ではフロジノーネが勝ち点20で7位につける一方、パルマはサッスオーロと並ぶ下から3番目で、下にいるのはウディネーゼとヴェネツィアだけだ。

フロジノーネ対パルマのキックオフ時間、先発メンバー、テレビ放送・配信について紹介する。

フロジノーネ対パルマ：テレビ放送・ライブ配信



試合：フロジノーネ対パルマ

日程：2026年11月の土曜日

キックオフ：15:00

テレビ放送：DAZN

ライブ配信：DAZN

広告 広告

フロジノーネ対パルマの先発メンバー



フロジノーネ（4-2-3-1）：パルミザーニ、オヨノ、カルヴァーニ、モンテリージ、ブラカッリャ、カロー、マジーニ、ゲジェミス、シュミット、クヴェルナゼ、ボブチェク。監督：アルヴィーニ。

パルマ（3-5-2）：ダッファラ、デルプラート、トロイロ、エンディアイェ、クレマスキ、ケイタ、ニコルッシ・カヴィーリャ、ファッビアン、F・カルボーニ、エル・ビラル・トゥーレ、エルフェージュ。監督：ジラルディーノ。

Related Topics

フロジノーネ対パルマのテレビ視聴方法



フロジノーネ対パルマは、対応するスマートテレビのアプリや、ゲーム機（PlayStation、Xbox）、TIMVISION Box、Google Chromecast、Amazon Fire Stick TVなどの端末を通じて、DAZNでテレビ視聴できる。

広告

フロジノーネ対パルマのライブ配信視聴方法

フロジノーネ対パルマは、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンでもライブ視聴できる。配信はDAZNのアプリとウェブサイトで行われる。