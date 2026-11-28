マッシミリアーノ・アルヴィーニ監督率いるフロジノーネは、代表戦による中断の前後にカリアリとミランに敗れ、2連敗を喫した。好調だったシーズン序盤の勢いにやや陰りが見えるなか、セリエA第13節の土曜日最初の試合で、スティルペにパルマを迎える。
アルベルト・ジラルディーノ監督率いるパルマは前節、タルディーニでマレンに4得点を許し、ローマに1-5で敗れた。順位表ではフロジノーネが勝ち点20で7位につける一方、パルマはサッスオーロと並ぶ下から3番目で、下にいるのはウディネーゼとヴェネツィアだけだ。
フロジノーネ対パルマのキックオフ時間、先発メンバー、テレビ放送・配信について紹介する。
フロジノーネ対パルマ：テレビ放送・ライブ配信
試合：フロジノーネ対パルマ
日程：2026年11月の土曜日
キックオフ：15:00
テレビ放送：DAZN
ライブ配信：DAZN
フロジノーネ対パルマの先発メンバー
フロジノーネ（4-2-3-1）：パルミザーニ、オヨノ、カルヴァーニ、モンテリージ、ブラカッリャ、カロー、マジーニ、ゲジェミス、シュミット、クヴェルナゼ、ボブチェク。監督：アルヴィーニ。
パルマ（3-5-2）：ダッファラ、デルプラート、トロイロ、エンディアイェ、クレマスキ、ケイタ、ニコルッシ・カヴィーリャ、ファッビアン、F・カルボーニ、エル・ビラル・トゥーレ、エルフェージュ。監督：ジラルディーノ。
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フロジノーネ対パルマのテレビ視聴方法
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フロジノーネ対パルマのライブ配信視聴方法
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