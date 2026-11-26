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マッシミリアーノ・アルヴィーニ監督率いるフロジノーネは、代表ウィークの前後にカリアリとミランに連敗し、好調なシーズン序盤の勢いにやや陰りが見えている。巻き返しを狙うフロジノーネは、セリエA第13節の土曜日最初の試合で、本拠地スティルペにパルマを迎える。

アルベルト・ジラルディーノ監督率いるパルマは、前節のローマ戦でなすすべなく、タルディーニでマレンに4ゴールを許して1-5で敗れた。順位表ではフロジノーネが勝ち点20で7位につける一方、パルマはサッスオーロと勝ち点で並ぶ下から3番目で、下にいるのはウディネーゼとヴェネツィアだけだ。

フロジノーネ対パルマの開始時間、予想スタメン、テレビ放送と配信での視聴方法を紹介する。

フロジノーネ対パルマ：テレビ放送・ライブ配信



対戦カード：フロジノーネ対パルマ

日程：2026年11月の土曜日

開始時間：15時00分

テレビ放送：DAZN

配信：DAZN

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フロジノーネ対パルマの予想スタメン



フロジノーネ（3-4-1-2）：パルミザーニ、チッタディーニ、モンテリージ、カルヴァーニ、オヨノ、マジーニ、カロ、チャト、シュミット、ゲジェミス、クヴェルナゼ。監督：アルヴィーニ。

パルマ（3-5-2）：ダッファーラ、デルプラート、トロイロ、カルボーニ、ブリッチギ、ケイタ、シエロ、ファビアン、ヴァレーリ、トゥーレ、エルフェージュ。監督：ジラルディーノ。

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フロジノーネ対パルマをテレビで見る方法



フロジノーネ対パルマはDAZNで生中継される。対応するスマートテレビのアプリのほか、ゲーム機（PlayStation、Xbox）、TIMVISION Box、Google ChromecastやAmazon Fire Stick TVなどの端末でも視聴できる。

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フロジノーネ対パルマを配信で見る方法

フロジノーネ対パルマは、スマートフォン、タブレット、PC、デスクトップパソコンでもライブ配信を視聴できる。視聴先は同じくDAZNのアプリとウェブサイトだ。