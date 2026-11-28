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マッシミリアーノ・アルヴィーニ監督率いるフロジノーネは、代表戦による中断期間の前後にカリアリ、ミランに連敗。好調だったシーズン序盤の勢いにやや陰りが見えるなか、巻き返しを狙う。セリエA第13節、土曜日最初の試合で、ホームのスタディオ・スティルペにパルマを迎える。

アルベルト・ジラルディーノ監督率いるパルマは、前節にホームのスタディオ・タルディーニでローマと対戦し、4ゴールを挙げたマレンを止められず1-5で敗れた。フロジノーネが勝ち点20で7位につける一方、パルマはサッスオーロと並ぶ下から3番目で、下にいるのはウディネーゼとヴェネツィアだけだ。

フロジノーネ対パルマのキックオフ時間、予想スタメン、テレビ放送・配信予定を紹介する。

フロジノーネ対パルマ：放送・配信予定



対戦カード：フロジノーネ対パルマ

日程：2026年11月の土曜日

キックオフ：15時

テレビ放送：DAZN

配信：DAZN

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フロジノーネ対パルマの予想スタメン



フロジノーネ（4-2-3-1）：パルミザーニ、オヨノ、カルヴァーニ、モンテリージ、ブラカーリャ、カロ、マジーニ、ゲジェミス、シュミット、クヴェルナゼ、ボブチェク。監督：アルヴィーニ。

パルマ（3-5-2）：ダッファーラ、デルプラート、トロイロ、エンディアイ、ブリチュギ、ファッビアン、ニコルッシ・カヴィーリャ、ケイタ、ヴァレーリ、エルフェージュ、ロンターニ。監督：ジラルディーノ。

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フロジノーネ対パルマのテレビ放送は？



フロジノーネ対パルマはDAZNで生中継される。対応するスマートテレビのアプリのほか、ゲーム機（PlayStation、Xbox）、TIMVISION Box、Google ChromecastやAmazon Fire TV Stickなどの端末で視聴できる。

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フロジノーネ対パルマの配信は？

フロジノーネ対パルマは、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンでもライブ視聴できる。配信はDAZNのアプリとウェブサイトで行われる。