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フロジノーネのスポーツディレクター、レンツォ・カスタニーニが、マッシミリアーノ・アルヴィーニ率いるチームの今季の目覚ましい戦いぶりと、移籍市場でも注目されるライモンド、クヴェルナゼ、パルミザーニの3人について語った。

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70歳の誕生日にラジオ・スポルティーヴァのインタビューに応じたフロジノーネのスポーツディレクター、レンツォ・カスタニーニは、こう語った。「ここまでの結果は予想外だが、道のりは長く険しい。良いスタートを切ったが、まだ上り坂の途中だ。昨季のチームには自信があった。大きな昇格を成し遂げ、敗れたのはわずか3試合だった。実力のある選手たちが加わり、まだチームに適応している選手もいる。クララ・ビスタ（クラブの80％を取得した投資ファンド）のおかげで、我々には資金と将来の展望がある」

アントニオ・ライモンドについて。現在負傷中の同選手は、今季ここまでセリエAとコッパ・イタリアの計10試合で9ゴールを挙げている。「我々が彼を獲得したのは、無得点に終わったシーズンの後だった。彼を信じているが、これほどの活躍は予想外だった。負傷は残念だが、復帰を待っている」

1月の移籍市場について。「クヴェルナゼとパルミザーニ？ 2人は非常に注目されている。ただ、彼らにとってはまだ早いと思う。それに、1月は全員を残すつもりだ。クララ・ビスタとともに、それを実現する力がある。補強について？ このチームをさらに強くするのは難しいので、慎重にならなければならない。機会があれば生かすつもりだ」