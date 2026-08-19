フレンキー・デ・ヨング、FCバルセロナでピッチに入ると不快なサプライズに直面

フレンキー・デ・ヨングは水曜日、バルセロナの一部サポーターからブーイングを浴びた。MFがジョアン・ガンペール杯のアル・アハリ戦に向けてピッチに入った際のことだった。

ブーイングは、スタジアムのアナウンスでデ・ヨングの名前が呼ばれた瞬間に起きた。もっとも、このオランダ人MFは動じることなく、バルセロナのチームメートのもとへ向かっていった。

このブーイングは、ジェラール・ロメロの報道と関係があるのかもしれない。スペイン人ジャーナリストのロメロは、デ・ヨングが昨季のチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦で出場を拒否したこと、さらにハンジ・フリック監督との関係がぎくしゃくしていることを明かしていた。

デ・ヨングによれば、そうした話は事実無根だという。「ジェラール・ロメロは、そして彼自身がこれをすべて始めたわけですが、僕が昨年チャンピオンズリーグでアトレティコ戦に出るのを拒否したと報じました。でも、それは事実ではありません。まったくの間違いです」と、バルセロナのクラブチャンネルに対して強調した。

また、デ・ヨングはフリック監督との関係が悪化したといううわさについても、ばかげていると考えている。「ロメロは、僕と監督の関係がとても悪いと言いました。でも、それはまったく違います。彼との関係はむしろとても良好です」

一方でデ・ヨングは、ワールドカップで負った膝の負傷から完全なコンディションに戻すことに努めている。スペイン王者で再びプレー可能になる時期は、現時点ではまだ不明だ。