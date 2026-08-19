あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
imago-sport-1081351196.jpgRicardo Larreina Amador
Rian Rosendaal

翻訳者：

フレンキー・デ・ヨング、FCバルセロナでピッチに入ると不快なサプライズに直面

バルセロナ 対 アル・アハリ
バルセロナ
アル・アハリ
クラブ親善試合
フレンキー・デ・ヨング

フレンキー・デ・ヨングは水曜日、バルセロナの一部サポーターからブーイングを浴びた。MFがジョアン・ガンペール杯のアル・アハリ戦に向けてピッチに入った際のことだった。

ブーイングは、スタジアムのアナウンスでデ・ヨングの名前が呼ばれた瞬間に起きた。もっとも、このオランダ人MFは動じることなく、バルセロナのチームメートのもとへ向かっていった。

このブーイングは、ジェラール・ロメロの報道と関係があるのかもしれない。スペイン人ジャーナリストのロメロは、デ・ヨングが昨季のチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦で出場を拒否したこと、さらにハンジ・フリック監督との関係がぎくしゃくしていることを明かしていた。

デ・ヨングによれば、そうした話は事実無根だという。「ジェラール・ロメロは、そして彼自身がこれをすべて始めたわけですが、僕が昨年チャンピオンズリーグでアトレティコ戦に出るのを拒否したと報じました。でも、それは事実ではありません。まったくの間違いです」と、バルセロナのクラブチャンネルに対して強調した。

プレミアリーグ
アル・アハリ crest
アル・アハリ
AHL
ENPPI crest
ENPPI
ENP
ラ・リーガ
エルチェ crest
エルチェ
ELC
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR

また、デ・ヨングはフリック監督との関係が悪化したといううわさについても、ばかげていると考えている。「ロメロは、僕と監督の関係がとても悪いと言いました。でも、それはまったく違います。彼との関係はむしろとても良好です」

一方でデ・ヨングは、ワールドカップで負った膝の負傷から完全なコンディションに戻すことに努めている。スペイン王者で再びプレー可能になる時期は、現時点ではまだ不明だ。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー