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フレンキー・デ・ヨングが、スポティファイ・カンプ・ノウで行われたレアル・マドリー戦でバルセロナが1-2の悔しい敗戦を喫した後、苛立ちをあらわにした。オランダ代表のデ・ヨングはこの重要な一戦で待望のピッチ復帰を果たしたが、バルセロナが宿敵に敗れるのを防ぐことはできなかった。

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カタルーニャの州都で味わった痛恨の敗戦

デ・ヨングは、クラブがマドリードドに1-2で敗れたことへの悔しさを語った。アウェーチームに勝利を奪われた一戦は、普段通りの戦術的なリズムを保てなかったホームチームに苦い後味を残した。デ・ヨングは、注目度の高い一戦で敗れたことが、特にホームのサポーターの前で戦っていただけに、チームの士気に大きな打撃を与えたと認めた。

「負けるのはいつだってつらい。ホームではなおさらだし、ダービーならなおさらだ。望んでいた結果ではないが、僕たちはまだリーグ首位にいる。この厳しい1週間を経て、立ち直らなければならない」と、オランダ人選手はクラブメディアに語った。『VoetbalPrimeur』が引用している。落胆はあるものの、チームにはすぐに立ち直り、ラ・リーガ優勝争いを続けるだけの力があると確信している。「僕たちにはそれができるチームがある。自信を失わず、これまで進んできた道を歩み続けなければならない」と付け加えた。

レアル・マドリード戦で露呈した戦術面の苦戦

試合内容を分析したデ・ヨングは、バルセロナが自分たちのスタイルを発揮できなかった理由を率直に語った。ボール保持時の不用意なミスによって、レアル・マドリードに最大の武器であるカウンター攻撃を許したと指摘。バルセロナが組み立ての序盤で集中力を欠いた際、マドリードの前線の決定力がスペインの両強豪を分ける決定的な差となった。

「普段ほど流れるようにプレーできなかったのは事実だ。ボールを失う回数が少し多かった。そこが彼らの強みなんだ。組み立ての第1段階や第2段階でボールを失えば、彼らにはスピードがあり、勝負を決められる選手がいる」とデ・ヨングは認めた。

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バルセロナのアイデンティティーを貫く決意

試合で戦術面の課題が浮き彫りになったものの、オランダ代表のデ・ヨングは、バルセロナが基本的な戦い方を変えるという考えを受け入れない。特定の脅威にさらされるとしても、クラブが攻撃的なサッカーを貫く姿勢は譲れないと考えている。デ・ヨングにとって、ビッグマッチで現実的なスタイルを採ることよりも、クラブのDNAを守ることの方が重要だ。

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「僕たちは勝利を目指していた。それが僕たちのアイデンティティーで、決して失わない。でも、その後に相手はカウンターから得点した。僕たちはもっと良くならなければならない」と振り返った。

先発の座を懸けた争い

チームとしての結果に加え、デ・ヨングは現在、ハンジ・フリック監督の中盤で確実な先発の座を取り戻すという個人的な課題にも直面している。自身の不在中に複数の選手が台頭し、中盤には質の高い選択肢が豊富にそろった。しかし、デ・ヨングはこのチーム内の競争を、世界有数のビッグクラブでプレーする上で健全なことと捉えている。

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「僕たちにはレベルの高い選手がたくさんいる。特に中盤には、とても優れた選手がいる。バルセロナのようなチームで競争があるのは当然で、今に始まったことではない。自分の役割を果たし、できるだけ早く先発メンバーに戻りたい」とデ・ヨングは述べた。