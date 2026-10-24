フレンキー・デ・ヨング「僕への批判はいつも、……というタイミングで出てくる」

フレンキー・デ・ヨングがレアル・マドリーとのエル・クラシコを前に、バルセロナでの自身の状況について詳しく語った。29歳のMFは長期離脱を経て、ハンジ・フリック監督率いるチームでポジションを取り戻すという課題に直面している。オランダ代表のデ・ヨングはZiggo Sportのインタビューで、ポジション争いや自身の目標、最近受けている批判などについて語った。

デ・ヨングはオランダ代表として出場したワールドカップで厄介な膝の負傷を負い、数カ月にわたって戦列を離れた。現在はバルセロナの試合メンバーに復帰したものの、出場時間を得るには競争を勝ち抜かなければならない。今季のバルセロナはロドリの加入もあり、中盤のポジション争いが特に激しい。「競争はとても激しいですが、だからこそ僕にとって非常に興味深いんです」と、元アヤックスのデ・ヨングは話す。

それでもデ・ヨングは、十分な出場時間を得られると確信している。「僕もそのポジションを争えると思いますし、そこでプレーできると感じています。誰と組むかは、僕にとってそれほど重要ではありません」。ボールに多く触れたいというデ・ヨングは、6番か8番でのプレーを望んでいる。

さらにデ・ヨングには、バルセロナでチャンピオンズリーグを制するという大きな目標がある。「キャリアの中で、まだ成し遂げていないことです。とても大きな目標であり、夢であり、願いでもあります」と語った。デ・ヨングはバルセロナにはチャンピオンズリーグを制するだけの力があると考える一方、決勝トーナメントでは細かな部分や少しの運が決め手になり得ると強調した。

当面、デ・ヨングが最も意識しているのは試合への復帰だ。日曜日のレアル・マドリーとのエル・クラシコで実現する可能性もある。ワールドカップで負った膝の負傷は当初、深刻ではないとみられていたが、結果的に数カ月の離脱を強いられた。レアル・ベティス戦とパリ・サンジェルマン戦ではすでにメンバー入りしたものの、フリック監督はまだ途中出場させていない。

デ・ヨング自身は、すでに試合でプレーする準備ができていると考えている。「練習では準備ができていることを示せたと思います。日曜日にはまた試合に出られればいいですね」と話した。一方、長期離脱中にはバルセロナのサポーターから批判の声も上がった。サポーターは、ワールドカップではデ・ヨングがオランダ代表としてプレーする姿を見ていた。

デ・ヨングは批判がどこから来るのか理解している一方、繰り返される傾向も感じている。「僕に対する批判の大半、あるいは雑音の大半は、いつも僕がいないとき、サッカーができないときに出てきました。今回もそうでしたし、なぜそうなるのかはよく分かります。サポーターの気持ちもよく分かります。彼らは僕が代表チームでプレーする姿を見ているのに、自分たちが応援するチームでは見られないのですから」