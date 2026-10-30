フレンキー・デ・ヨングは、シャビ・エルナンデスのオランダ代表監督就任を喜んでいる。バルセロナに所属する29歳のMFは今夏、シャビが代表監督に就任する可能性を代表メンバーの中でもいち早く耳にした選手の一人だった。

デ・ヨングは、シャビが2021年から2024年にかけてバルセロナを指揮していた頃からの知り合いだ。デ・ヨングは2019年から同クラブでプレーしている。2人はここ数年も定期的に連絡を取り合っていた。

シャビの代表監督就任の可能性が浮上していたときもそうだった。「事前に電話をくれたんです。その話が進んでいると早くから知ることができて、うれしかったですね。外国人の代表監督は長い間いなかったので、少し驚きました。でも、うれしかったです」とデ・ヨングはNOSに語った。

「バルセロナでは一緒にうまくやれました。彼のサッカーに対する考え方を知っていますし、オランダ代表にもよく合います。彼はプレスをかけて攻撃したい。その原則を簡単に変えることはないでしょう。ただ、それを戦術的にどう実践するかについては、さまざまな引き出しがあります」

デ・ヨングは前回のワールドカップで負った膝の負傷により、直近の代表活動ではオランダ代表を欠場した。この負傷で数カ月間、戦列を離れていた。

「長く、つらい期間でした。でも、今回のけがが治るのか、いつ治るのかという本当の不安は、以前の足首のけがのときなどに比べると、ずっと小さかったです」

現在は回復し、1週間半後には再びオランダ代表に合流することを望んでいる。今後1年間の目標は、2028年欧州選手権の出場権獲得だ。「これからまたチームを築いていかなければなりませんし、それには少し時間がかかります。でも、僕たちには可能性を秘めた、とても良いチームがあります」

「イングランドやフランスほどの選手層はありませんが、優勝候補の筆頭に次ぐチームの一つではあります。チームとして非常に良い状態をつくり、本当に何かを積み上げて、自分たちらしさをはっきり示さなければなりません。そうすれば、タイトルを獲得できます」