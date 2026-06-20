フレンキー・デ・ヨング、スウェーデン戦欠場の可能性：経緯とは

フレンキー・デ・ヨングは、オランダ代表としてワールドカップのスウェーデン戦に出場できるかどうかまだ不明だ。ロナルド・クーマン監督が土曜日のヒューストンでの会見で発表した。彼はクインテン・ティンバーが脳震盪を起こした衝突で軽傷を負った。

ティンバーは金曜の代表練習を欠席し、スウェーデン戦への遠征にも同行しない。 デ・ヨングは練習の大半に参加したが、出場可否は依然不透明。クーマン監督は主力である彼にリスクを冒すつもりはない。

「まだ万全ではない」と問われた監督は答えた。「クインテンとの衝突でフレンキーも違和感を訴えており、経過を見守る必要がある。出場は微妙だ」

「フレンキーの場合は腰より下だ」と代表監督は説明した。「クインテンが頭でフレンキーの別の部位にぶつかってしまったのだ」

スウェーデンはコンパクトな守備を敷くため、日本戦と似た展開になるとクーマンは予想する。「日本は高い位置でプレスくると予想したが、実際にはなかった。スウェーデンも同様だろう。我々はより素早く連携し、前線へ上がらなければならない。ディフェンダーにこれまで以上のプレッシャーが必要だ。」

メンフィス・デパイの先発については「明日のお楽しみだ。全員がベストな状態で準備できている。チームにプラスとなることは明白で、必要なら先発させる」と語った。