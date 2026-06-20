フレンキー・デ・ヨング、スウェーデン戦を欠場の可能性：その経緯とは

フレンキー・デ・ヨングは、オランダ代表としてワールドカップのスウェーデン戦に出場できるかどうかまだ不明だ。ロナルド・クーマン監督が土曜、ヒューストンで開いた記者会見で明らかにした。彼はクインテン・ティンバーが脳震盪を起こした衝突で軽傷を負った。

ティンバーは金曜の代表練習を欠席し、スウェーデン戦への遠征にも同行しない。デ・ヨングは練習の大半に参加したが、出場可否は依然不透明だ。クーマン監督は主力である彼にリスクを冒すつもりはない。

「まだ万全ではない」と Koeman 監督は話し、全選手がベストコンディションかとの質問に答えた。「Timber との衝突で De Jong も軽い不調を訴えている。トレーニングの大半には参加したが、経過を見守る必要がある。出場は不確定だ」

「フレンキーの場合は腰より下だ」と代表監督は説明した。「クインテンが頭でフレンキーの体の別の部分にぶつかってしまったのだ」

さらにクーマンは、日本戦での勝ち点取りこぼしについても言及した。終盤のリードを守れず2－2の引き分けに終わり、守備的交代策は批判された。

交代策の失敗については「私の責任だ。批判は受け止める」と語った。

スウェーデンもコンパクトな守備を敷くため、日本戦と似た展開になるとクーマンは予測する。「日本は高い位置でプレスくると予想したが、実際にはそうしなかった。スウェーデンも同様だろう。私たちはより素早く連携し、前線へ上がらなければならない。DFにはこれまで以上にプレッシャーが必要だ」

メンフィス・デパイの先発起用を問われると、クーマンは「明日のお楽しみだ。全員が最高の状態で準備できている。彼が必要と判断すれば起用する」と語った。