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オランダサッカー協会（KNVB）は土曜日、フレンキー・デ・ヨングがオランダ代表のUEFAネーションズリーグ・グループステージ最終戦を欠場すると発表した。デ・ヨングはギリシャに歴史的な7-0の勝利を収めた試合後、軽い不調を訴えており、念のためドイツ戦が行われるベルリンには同行しない。

KNVBが土曜日の午後、公式チャンネルを通じて発表した。協会によると、月曜日のドイツ戦はデ・ヨングにとって時期尚早で、グループステージ最終戦には出場できない。

シャビ・エルナンデス代表監督は、このMFの代替選手を招集しないと決めた。そのためオランダ代表は23人のメンバーでドイツに向かう。試合は月曜日の20時45分、ベルリンのオリンピアシュタディオンでキックオフを迎える。

デ・ヨングの離脱は、シャビ監督にとって新たな痛手となった。金曜日夜のギリシャ戦でも、ブライアン・ブロビーとフィルジル・ファン・ダイクを起用できなかった。両選手ともクラブでのプレーを経て、万全の状態ではなかった。デ・ヨングはギリシャ戦で、ファン・ダイクからキャプテンマークを引き継いでいた。

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したがってオランダ代表は月曜日、金曜日に主将を務めたデ・ヨングを欠いて戦う。デ・ヨングはヨハン・クライフ・アレナでギリシャに圧勝した先発メンバーの一員だった。ギリシャは開始18分で3-0とリードを許していた。ドイツ戦ではデンゼル・ダンフリースがオランダ代表の主将を務める見込みだ。

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クリセンシオ・サマーフィルが先制点を挙げ、続いてティジャニ・ラインデルスがハットトリックを達成し、この試合でひときわ輝いた選手の一人となった。ユリエン・ティンバーも代表初となる2ゴールを決め、特別な夜を過ごした。最後はドニエル・マレンが7点目を挙げて締めくくった。

この歴史的な勝利により、オランダはネーションズリーグ準々決勝進出を争う上で大きく前進した。グループ内のこれまでの結果を踏まえると、ドイツ戦は突破を左右する上でほとんど重要ではない。オランダ代表は13点差で敗れても構わない状況だ。