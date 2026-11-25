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水曜日の『フットバルプラート』では、フレンキー・デ・ヨングをオランダ代表でDFとして起用する可能性が話題となった。MFのデ・ヨングはFCサバフ戦でバルセロナの最終ライン中央に入り、チームは4-1で勝利した。

「以前から選択肢の一つだと思っていた」とブラム・ファン・ポーレンは語る。「ただ、今夜よりももう少しボールを持って前に出てほしいね」

元PECズヴォレの右サイドバックは続ける。「そこに彼の大きな強みがある。でも今夜は安全なプレーに徹していた。あまりにも簡単な試合だった。バルセロナが少しギアを上げれば、相手を突破できた」

ファン・ポーレンは、オランダ代表の最終ラインにデ・ヨングを置く利点についても語った。「彼は非常に賢い選手だ。本当に彼のポジションになるかもしれない。ファン・ダイクと一緒にね。その姿は想像できる」

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さらに、考えられる今後の起用法を描いた。「時々ボールを持って前に出て、前に出て守ればいい。例えば、相手の10番のところまで押し上げるんだ」

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一方、アーノルド・ブルッヒンクには懸念もある。「シャビがサッカーをどう考えているかを見るとね。それから、フレンキー・デ・ヨングとヨーイ・フェールマンが並んでプレーする姿を見ると」

それでもブルッヒンクは、本来MFであるデ・ヨングの多才さに感心している。「フレンキー・デ・ヨングは左サイドバックにも置ける。そこでもうまくやるだろう」

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ファン・ポーレンは続けた。「フレンキーは後方から本当にチームの力になれる。そこで意外性をもたらせるんだ。いつも思い出すのは、アヤックスでデ・リフトの隣でプレーしていた時期だ。本当に素晴らしかった」