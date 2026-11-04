フレンキー・デ・ヨング、アヤックス時代の元チームメイトから大きな賛辞

ラスムス・クリステンセンは、アヤックス在籍中に最も多くを学んだ相手として、フレンキー・デ・ヨングを挙げた。ミッティランの右サイドバックは、木曜日に行われるカンファレンスリーグのグループステージの試合を前にした記者会見で、そう語った。

クリステンセンは水曜日に会見に臨み、アヤックス時代の元チームメイト数人を称賛した。「人として、ラッセ・シェーネから多くを学んだ。彼はデンマーク人で、クラブを知り尽くしている。僕にたくさんのことを教えてくれた」とESPNなどが伝えている。

「とにかく、本当にたくさんの選手がいた。でも、フレンキー・デ・ヨングを見るのがただ楽しかったんだ」。アヤックスの元選手は、バルセロナのMFに賛辞を送った。

クリステンセンは続けた。「もちろん、マタイス・デ・リフトとも一緒にプレーした。でも、名前を挙げればきりがない。ハキム・ツィエク、ドゥシャン・タディッチ、ダビド・ネレス。当時は本当に多くの選手がいて、信じられないほどだった」

アヤックスの顔ぶれが今では大きく変わったことも、クリステンセンは承知している。「そうだね、一緒にプレーした選手で今もアヤックスにいるのは、デイリー・ブリントだけだ。それから、カスパー・ドルベリとは今もとても仲がいい」

クリステンセンはアヤックスで2019年にリーグ優勝と国内カップ戦優勝を果たした。また、チャンピオンズリーグでは準決勝に進出した。「多くを学べたし、あのチームの一員になれたことは大きな光栄だった」

「自分より優れたチームメイトがいる集団に放り込まれた。それを受け入れなければならない。あの1年半で本当に多くを学んだけど、出場時間はあまり得られないとも分かっていた。だから次の道に進んだ」と29歳のDFは語った。