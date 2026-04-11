土曜日のダービーでバルセロナはエスパニョールを4-1で下した。フェラン・トーレスが前半に2得点を挙げ2-0とリード。後半はエスパニョールが反撃したが、バルセロナが突き放した。 この勝利で勝ち点差は9に広がり、残り7試合となった。

試合前には朗報も。フレンキー・デ・ヨングが2月22日以来、久々にメンバーに復帰した。ハムストリングの負傷から回復し、終盤に出場する予定だった。

本拠地カンプ・ノウではバルサが圧倒的に試合を支配した。

9分にはラミン・ヤマルがCKを供給し、GKマルコ・ドミトロヴィッチが潜り抜けたボールをトーレスがヘッドで押し込み1-0。

前半半ばには2-0とし、ここでもヤマルが起点となった。絶妙なアウトサイドパスをトーレスへ。トーレスはDF裏に抜け出し、右足で流し込んだ。2-0。

後半はエスパニョールが果敢に攻め、ポル・ロサノが1点差に迫る。バルセロナも決定機を逃したが、ジョアン・ガルシアの活躍で逃げ切った。

試合終盤、バルセロナはついにリードを広げた。ヤマルはドミトロヴィッチとのスプリント勝負に勝ち、無人のゴールにボールを流し込む前からすでに歓声を上げていた。4-1となった場面では、デ・ヨングが主役となった。彼はパスを数秒間遅らせてから、マーカス・ラッシュフォードにパスを通した。イングランド代表のラッシュフォードは、体をひねりながら見事なシュートを決めた。