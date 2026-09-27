フレンキー・デ・ヨングは、FCバルセロナのトレーニングピッチへの復帰に近づいている。Mundo Deportivo によれば、このMFは10月5日にスペインの名門クラブのグループ練習に合流する予定だ。

デ・ヨングはその日、この代表ウインドーで国際試合に出場していない選手たちとともにトレーニングを行う。バルセロナの各国代表選手たちは通常、10月8日に再び練習へ戻る見込みだ。

ただし、ワールドカップでひざを負傷したオランダ人MFには、なお忍耐が求められる。前出のスペイン紙によると、デ・ヨングが試合に出られるコンディションを取り戻すには、少なくともあと2〜3週間が必要だという。指揮官ハンジ・フリックは、このオランダ代表選手にリスクを負わせるつもりはない。

デ・ヨングにとって不利なのは、インターナショナルブレイク後のバルセロナが過密日程を迎えることだ。チャンピオンズリーグではガラタサライ、パリ・サンジェルマンと対戦し、10月25日にはラ・リーガでレアル・マドリーとの大一番が行われる。

『デ・ヨングは、猛烈なテンポでプレーするチームの中で見劣りしないためにも、最低限の試合勘を取り戻さなければならない。しかし、バルセロナの重要な試合の連続は、デ・ヨングがチームメートと集中的にトレーニングする時間をほとんど与えない』とMundo Deportivoは分析している。

デ・ヨングがフリックから本格的に再びチャンスを与えられるのは、レアル・マドリーとの大一番後になる見通しだ。復帰戦は、11月1日にSpotifyカンプ・ノウへ乗り込んでくるデポルティーボ・アラベス戦になりそうだ。

デ・ヨングが最後にプレーしたのは6月30日。その日、オランダ代表はワールドカップのラウンド16でモロッコに敗れた。悲劇的な展開となったPK戦がオランダ代表にとって致命傷となった。