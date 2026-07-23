フレンキー・デ・ヨング、あらゆる噂にうんざり　大きな声明を発表へ

フレンキー・デ・ヨングが自身のひざの負傷、そしてそれをめぐるメディアのあらゆる憶測について、Instagramで長文の声明を発表した。とりわけクラブへの献身が疑問視されており、そのためこのオランダ代表MFは反応せざるを得なくなった。

デ・ヨングはワールドカップ後、ひざの違和感を抱えたまま休暇を切り上げて復帰した。クラブでは複数の検査が行われたが、結果はあまり希望の持てるものではなかった。すでにバルセロナは、デ・ヨングがひざの内側側副じん帯を損傷したと発表しており、今後数週間はメディカルスタッフの管理の下で回復に取り組むことになる。

スペインメディアは以前、デ・ヨングがハンジ・フリック監督と対立していると報道していた。前シーズン終盤、メディカルスタッフのプレー許可が出ていたにもかかわらず出場を拒否したとされており、この騒動全体についてMFは自身のInstagramで反応した。

「普段は、自分やチーム、クラブについて書かれていることにあまり注意を向けません」と、デ・ヨングは書き出した。「でも最近は、僕の負傷やバルサでの状況について多くの憶測が飛び交っています。不正確な報道によって、クラブとの関係や献身を疑われているのを見るのはつらいです」

「サッカーは僕にとってすべてであり、FCバルセロナと自分の国のために常にすべてを捧げてきました」と続けた。「だからこそ、何が起きたのかを共有したいと思います。ワールドカップの間に、僕はひざを負傷しました。最初の検査のあと、医師たちは軽傷であり、プレーを続けても悪化することはないと僕に伝えました。唯一の問題は、多少の痛みを抱えながらプレーしなければならないことでしたが、クラブでも代表でも、チームの力になれるなら、僕はキャリアを通じていつもそうしてきました」

「休暇中に追加検査のためバルセロナに戻りました。その結果、負傷は当初考えられていたより深刻だと分かりました。幸い、現時点で手術は必要ありません。今は回復に完全に集中していて、できるだけ早くピッチに戻りたいと思っています」とデ・ヨングは述べた。

「毎日、最高のコンディションになるために取り組んでいます。自分の仕事も、自分の身体も、チームに対する責任も、極めて真剣に受け止めています。でも時には、自分ではコントロールできないこともあります。この負傷はその一例です。バルサとオランダ代表のためにプレーすることは、僕にとって本当に大きな誇りであり、その両方への献身が変わることは決してありません」

「このユニフォームのために、チームメートのために、そしてファンのために、これからもすべてを捧げ続けます。僕たちには、まだ多くの素晴らしい瞬間と目標が待っています。すべての支えに感謝しています。戻れるのが待ちきれません」と締めくくった。