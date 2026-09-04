フレンキー・デ・ヨングが新たな痛手を負った。MFは現在ひざの負傷からの回復に努めているが、ここまでは順調に進んでいない。 『Diario AS』が報じている。

デ・ヨングは休暇後、ひざの不調を抱えた状態でバルセロナに戻った。その症状は、オランダ代表で臨んだワールドカップで抱えたもので、KNVBのメディカルスタッフによる誤った診断の後、最後の3試合を痛みを抱えながらプレーしていたことで残ったものだった。

バルセロナでの検査の結果、デ・ヨングは右ひざ内側側副靱帯の断裂を抱えていることが判明した。クラブは手術を受けるよう勧めたが、デ・ヨングは保存療法を選択。だが今、その回復過程で再び問題に直面している。

というのも先週、デ・ヨングは安定性テストを行うため再びトレーニング場に姿を見せたが、その結果は芳しくなかった。『Diario AS』によれば、デ・ヨングは「完全に打ちのめされた」様子でピッチを後にしたという。

この最初の挫折を受け、バルセロナは再びデ・ヨングへの圧力を強めた。クラブはあらためて手術を選ぶよう勧め、外科医ジョアン・カルロス・モンジャウもこのオランダ人選手と話し、手術が最善の解決策だと勧めた。しかし、デ・ヨングは依然として自身の選択を貫いており、何が何でも保存療法のあらゆる可能性を試したいと考えている。

それにより、このMFはクラブドクターたちの意向に真っ向から反している。バルセロナは、再負傷を防ぐ唯一の方法は手術だと確信しており、その根拠としてサミュエル・ウンティティやアンス・ファティの過去のケースなどが挙げられている。だがデ・ヨングはそれを受け入れるつもりはなく、手術を受ければおよそシーズンの4分の3を失う見通しであることも理解しているためだ。

一方で、バルセロナにとって時間は徐々に差し迫っている。当初は保存療法に効果があるかを見極めるため4週間が見込まれていたが、すでに6週間以上が経過しても状況に本質的な変化はない。そのため、いら立ちは増す一方となっている。