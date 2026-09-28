バレンタイン・ドリーセン氏は、フレンキー・デ・ヨングがオランダ代表での自身のポジションを本気で危ぶむべきだと考えている。『デ・テレグラーフ』のコラムで同紙のフットボール部門責任者がそう述べた。

デ・ヨングは現在ひざを負傷しており、今回の代表ウィークには参加していない。復帰は間もなくと見込まれている。

FCバルセロナのキャプテンは、オランダ代表では通常アンカーの位置でプレーしており、この代表ウィークではクインテン・ティンバーとジョーイ・フェールマンがそれぞれ代役を務めた。後者は大きな印象を残している。

「彼はデ・ヨングの非常に優れたゲームメーカー型の代役だ。私としては、デ・ヨングがまだわずかに一歩リードしていると思う。FCバルセロナでシャビとすでに2年間一緒にやってきたこともあるからだ」

「ただ、デ・ヨングはフェールマンの激しいプレッシャーを背後に感じることになるだろう。特に、フェールマンがギリシャ戦、そしてホームでのセルビア戦でも再びオランダ代表をけん引するようならなおさらだ」とドリーセン氏は結んだ。

フェールマンはオランダ代表で通算18試合に出場している。2024年の欧州選手権以来、先週木曜日までオランダ代表ではプレーしていなかった。

というのも、このボルシア・ドルトムント所属MFは前オランダ代表監督ロナルド・クーマンとの対立に巻き込まれていたからだ。後者は、このフォレンダム出身選手の「振る舞い」に非常に批判的だった。