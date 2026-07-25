フレンキー・デ・ヨングが重いひざの負傷からの回復方法として選んだ手段について、バルセロナが強い懸念を抱いていると、『SPORT』が報じた。MFは、いわゆる保存的治療を選択しており、カタルーニャのクラブ内部ではアンス・ファティのケースのような最悪のシナリオが危惧されている。

デ・ヨングはオランダ代表で臨んだワールドカップ中に、右ひざ内側側副じん帯の断裂を負った。症状を抱えながらもプレーを続けたが、それはオランダ代表のメディカルスタッフから、軽い負傷であり悪化することはないと説明されていたためだという。

しかし、バルセロナ帰還後に状況ははるかに深刻であることが判明した。検査の結果、デ・ヨングはひざ内側のじん帯を断裂していたことが分かり、ハンジ・フリック監督のもとで数カ月にわたって起用できない見通しとなっている。

デ・ヨングは手術を望まず、保存的なリハビリ過程での復帰を目指している。バルセロナはその決断を尊重しているものの、クラブとしては別の医療的アプローチを想定しており、後になって手術がやはり必要になる可能性も考慮している。

回復が計画通りに進まなければ、『SPORT』によれば、デ・ヨングの離脱は4カ月を大きく超える可能性がある。

この状況はクラブ内部でアンス・ファティを思い起こさせているが、医学的に見れば両者の負傷は比較できるものではない。FWは2022年1月、クラブドクターと当時のシャビ監督の助言があったにもかかわらず、左大腿上部のハムストリング腱の手術を拒否した。

ファティはそれ以前のひざの問題を受け、自身のメディカルチームとともに保存的治療を選択した。最終的にはピッチ復帰を果たしたものの、バルセロナでブレークした当時の爆発力を完全に取り戻すことはなく、その後もたびたび負傷に悩まされることになった。