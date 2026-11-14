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フレンキー・デ・ヨングの突然のオランダ代表離脱に、ジョン・ファン・フリートとダニー・ブリントが疑問を抱いている。『Ziggo Sport』の司会者と解説者である２人は、金曜夜のギリシャ戦では万全に見えたＭＦをドイツへ帯同させないという決定に、バルセロナが関与したのではないかとみている。

デ・ヨングは金曜日、歴史的な７－０での勝利を収めたギリシャ戦でオランダ代表に復帰したが、大事を取って後半はロッカールームにとどまった。翌日、オランダサッカー協会は、同選手が試合後に軽い不調を訴えており、月曜日にベルリンで行われるドイツとのネーションズリーグ戦には向かわないと発表した。

注目すべきことに、デ・ヨングは金曜夜の試合後、けがの可能性をうかがわせる様子を見せていなかった。「調子はいいし、どんどん良くなっている。もちろんけがはしていた。残念ながら少し時間がかかったけど、仕方のないことだった。そして今は、着実にコンディションが上がっている」と、Ziggo Sportの記者サム・ファン・ロイエンに語っていた。

ファン・ロイエンから月曜日にはもう90分間プレーできるかと聞かれると、デ・ヨングは明言を避けた。「そうだね、それは見てみないと。今ここで『できる』と言うことはできるけど、実際に60分プレーしたら……。だから、これから数日間の様子を見ないといけない」。この発言からは、ドイツ戦を完全に欠場することになるとはうかがえなかった。

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それだけに、ファン・フリートは、デ・ヨングが翌日突然帰されたことを意外に感じている。「これは昨夜の試合後の様子です。この姿を見て、土曜日には帰されたという知らせを聞くことになる、とは思いませんよね」と司会者は指摘した。

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ブリントも同意する。「ええ、だからこそ驚きです。あるいは、本人が少し甘く見ていたのかもしれません。『何か違和感はあるけど、黙っておこう。大丈夫だろう』と思っていて、それが後になって表れたのかもしれません」

一方でブリントは、バルセロナがこの状況に介入した可能性も否定しない。「あるいは、バルセロナがさらに働きかけたのかもしれません」と元代表監督が推測すると、ファン・フリートはすぐに「私もそう思います」と応じた。

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ブリントは続ける。「あり得ます。オランダサッカー協会には、昨夏の件でまだ少し負い目がありますから。おそらくバルセロナから連絡があったのでしょう。十分あり得ます」。ブリントが言及したのは、昨夏にデ・ヨングが半月板を負傷したままワールドカップでプレーを続け、その後、回復に数カ月を要した出来事だ。

続いてファン・フリートは、クラブとオランダ代表のテクニカルスタッフが通常どのように連絡を取り合うのかを尋ねた。「実際にそういうことはあるのですか？ あなたもスタッフの一員でしたし、ご自身もその立場にいました。クラブが事前に、あるいは一連の代表戦の最中にも電話をかけてくることはありますか？」。ブリントは説明する。「あります。ただ、必ず実際に何かが起きてからです。痛みがある場合などですね。まずは医師同士が連絡を取ります。それから医師を通じて代表の首脳陣に伝わり、出場時間について取り決めることができます」

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ファン・フリートは、デ・ヨングの離脱にはさらに事情があると考えている。「ここでの彼の話を聞く限り、少なくとも本人が決めたことではないと思います」と主張した。ブリントも同意する。「ええ、私もそう思います。関係者の間で話し合いがあったのでしょうし、彼もきっとまだ何かしらの違和感があるのでしょう。少なくとも大きな問題ではない。それは確かです」