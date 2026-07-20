フレンキー・デ・ヨングとミッキー・キメニーが批判を受けている：「もうやめてくれ！」

ロバート・マースカント氏は月曜夜、番組『デ・オランジェゾマー』で、SNSでパートナーのパフォーマンスを語るプロサッカー選手の家族を批判した。彼はフレンキー・デ・ヨングとミッキー・キメニーを例に挙げた。

番組では、ワールドカップで期待外れに終わったオランダ代表がFIFAから「フェアプレー賞」という慰めの賞を受けたことが話題に上がった。

このニュースを受け、マースカント氏は不満を爆発させた。「ひどい話だ。これでフレンキー・デ・ヨングはまた、恋人と一緒に『賞を獲った』と投稿し始めるだろう。本当に腹が立つ」と、元監督は語った。

この発言に他のゲストは驚きの反応を示した。マースカント氏は、批判は女性全般ではなく、パートナーのスポーツ成績に公に干渉する一部のパートナーに限ると強調した。

「私が批判しているのは選手のパートナーであって、女性一般ではない。誤解しないでほしい」と説明した。マースカント氏は、サッカーの競技面は選手自身に属するものであり、周囲の問題ではないと主張した。

さらにマースカントは「選手がサッカーをしているときは仕事中だから家族は干渉すべきではない。後で二人で話し合う時間がある」と説明した。

すべてをSNSで共有する必要はないと結んだ。



