「フレンキー・デ・ヨングとは移籍について何度も話したが、彼は本当に移籍を望んでいなかった」

エリック・テン・ハーグはマンチェスター・ユナイテッドの監督時代、フレンキー・デ・ヨングをオールド・トラッフォードに迎えようと何度も試みたと、ジ・アスレティックのインタビューで明かした。

テン・ハーグはアヤックスでの成功を経て、マンチェスター・ユナイテッドの監督に就任した。2022年6月から2024年10月までオールド・トラッフォードで指揮を執った。

ハークスベルヘン出身の指揮官にとって、イングランドでの日々は浮き沈みのあるものだった。クラブではFAカップとEFLカップの2タイトルを獲得した一方、プレミアリーグではマンチェスター・ユナイテッドは目立った成果を挙げられなかった。

マンチェスター・ユナイテッドの上層部から支援を得られていれば、状況は違っていたかもしれない。テン・ハーグはジ・アスレティックのインタビューで、獲得を望んでいた選手たちを明かした。

まずはハリー・ケインだ。「私はこう言った。『私が誰を望んでいるか分かるだろう。欲しい選手はただ一人だ』。彼も移籍にかなり前向きだと理解していた。なぜ移籍が実現しなかったのか、私には分からない」とテン・ハーグは語った。ケインは最終的にバイエルン・ミュンヘンへ移籍した。

デクラン・ライスも、テン・ハーグの獲得希望リストの上位にいた。「ウェストハム・ユナイテッドは適切な金額では彼を手放そうとしなかったが、私たちができる限りのことをしたとは思えなかった」

フレンキー・デ・ヨングもオールド・トラッフォードにはやって来なかった。「彼との面談を何度も設定し、説得を試みたが、うまくいかなかった」とテン・ハーグは語った。