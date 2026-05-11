フレンキー・デ・ヨングが、バルセロナの「当然の」リーグ優勝で果たした重要な役割を称賛した。

フレンキー・デ・ヨングは日曜日の夜、2年連続でスペインリーグ優勝を果たした。所属するFCバルセロナはホームで宿敵レアル・マドリードを2-0で下し、クラブ史上29度目のリーグ優勝を決めた。

試合後、守備的MFはタイトルとフリック監督率いるチームのシーズンを振り返った。元アヤックスの彼は、この優勝は当然の結果だと語る。

「どのタイトルも特別だが、ホームでレアル・マドリードに勝った今回はさらに特別だ」とデ・ヨングは Movistar Plus+ に語った。しかし彼はトロフィーを掲げず、精神的に苦しい時期を乗り越えたアラウージョがその栄誉を受けた。

スペインで3度目のリーグ制覇を遂げたMFは「どのタイトルも祝うべきだ。1年間戦ったタイトルならなおさらだ。今年は我々が一番強かった」と語り、フリック監督を称えた。

「ハンシはチームにとってとても大切だ。明確なビジョンを持って、ピッチで自由に力を出させてくれる」とデ・ヨング。なお、フリック監督の父親は試合直前に亡くなり、選手たちは監督を支えた。 「選手たち、スタッフたちの反応は素晴らしかった。あの瞬間は決して忘れない。クラブの全員に心から喜びと誇りを感じている」とフリック監督は語った。

バルセロナはリーグ制覇とスペイン・スーパーカップ優勝を果たし、国内では成功のシーズンとなった。

とはいえ、今シーズンが完全順風満帆だったわけではない。コパ・デル・レイ準決勝では国内王者バルセロナがアトレティコ・マドリードに敗れ、チャンピオンズリーグ準々決勝でもディエゴ・シメオネ率いるチームに屈した。