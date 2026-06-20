フレンキー・デ・ヨングが痛烈に批判：「あの人たちは何も分かっていない…」

オランダ代表がスウェーデンに5-1で圧勝した後、フレンキー・デ・ヨングは批判者たちに反論した。SBS6のノア・ヴァールとのインタビューで、彼は多くの観衆がサッカーを見ていても、本当の意味で理解している人は少ないと語った。これは、ロナルド・クーマン監督率いる代表チーム内での自身の役割を巡る議論への回答だった。

オランダは土曜の夜、ヒューストンでW杯次ラウンドへ大きく前進した。ブロッベイ（2得点）、ガクポ（2得点）、サマーヴィルのゴールでスウェーデンを5－1で下した。

試合後、自身のプレーを問われたデ・ヨングは「スウェーデンは日本よりスペースを空けていた。少しプレーしやすかった」と満足感を示した。

ヴァールが前日、クーマンが攻撃面での貢献について話し合ったと語ったことを伝えると、デ・ヨングは状況次第で前へ出ることをいとわないとしながらも、日本戦後に続いた批判に即座に反論した。

「正直、サッカーを理解していない人がたくさんいる。試合は見るが、中身が見えていない。悪いことではない。だからこそ皆がサッカーについて語れる。だがそれが現実だ」とデ・ヨングは語った。

「深い位置へパスを出さないと言われるが、それは違う。よく見ていないだけだ。状況や相手の動きによって変わる」と語った。

試合後、キャプテンのファン・ダイクはデ・ヨングへの批判は過剰だと擁護。デ・ヨングは「そう言ってもらえて嬉しい。オランダでは選手をもっと評価していいと思う」と語った。

ただし、正当な批判は受け入れるとも強調した。「調子の悪い試合は誰にでもある。その批判は構わないが、『あの選手はダメだ』とすぐに決めつけられることが多い。長年トップでプレーしてきた選手が多いのに、最近はただ注目されたいがために発言する人が多すぎる」

最後にデ・ヨングは笑顔でこう語った。「一番大事なのは、勝ったということだ。そのことを喜んでいる」