フレンキー・デ・ヨング（29）が、ワールドカップ以来初めてオランダ代表に復帰した。FCバルセロナのMFは先日、クラブでの公式戦通算300試合出場を達成し、ギリシャ、ドイツとの代表戦に向けて準備を進めている。Voetbalzoneはザイストで、オランダ代表の臨時キャプテンを務めるデ・ヨングに話を聞いた。

代表監督のシャビ・エルナンデスは多くの代表選手にとって初めて接する指揮官だったが、デ・ヨングはバルサでスペイン人指揮官の下、公式戦107試合に出場している。しかし、そのデ・ヨングが、かつての指揮官にとって最初の代表活動への参加を見送らなければならなかった。

デ・ヨングはテレビ越しに、オランダ代表のチームメートがネーションズリーグで最初の8ポイントを獲得する様子を見ていた。「何が変わったのかを言うのは難しいですが、監督が望むビルドアップの形はすぐに見て取れました」

「もちろん相手によって多少違いますが、何を練習し、何を話し合ってきたのかは明確に分かりました」とデ・ヨングは話し始めた。

デ・ヨングによれば、シャビの全体的な構想は明確だ。「前からプレスをかけ、後方から丁寧に組み立てて、できるだけ多くのチャンスをつくりたいと考えています。具体的にどう実行するかは、やはり相手次第です」

デ・ヨングは、数的優位をつくることが重要となるこの戦術が、現在のオランダ代表に合っていると考えている。「それは常に僕たちが目指してきたことです。ただ、例えばプレスをかける際に、もう少し受け身だった時期もありました。結局、ほぼすべての監督がオランダ代表で試合を支配したいと考えています。最大の違いは、それをどう実現するかです」

2028年欧州選手権

オランダ代表には十分な力があると、デ・ヨングは断言する。「僕たちはチームに力強さとスピードが十分にあり、フィジカル面でも強い。ただ、目指すプレースタイルをしっかり身につける必要があり、それには時間もかかります。そのためには全員が求められていることを本当に実行しなければなりません」

「まだ改善の余地は十分にあると思います。それは当然ですが、確かに可能性はあります。僕たちはそのために取り組んでいます。最も重要なのは最終的には欧州選手権で、そこを目指していかなければなりません」

代表チームが主要大会で優勝するには何が必要なのか。「非常に高い実力です。僕たちにも力は十分ありますが、最後の本当の試金石だった前回のワールドカップでは、ベスト32で敗退しました。それでは、次の欧州選手権で優勝するにはまだ十分に近づけていません」

「優勝が僕たちの目標です。そこへ向けて成長し、優勝争いに加わって、できるだけ上位で争えるようになると思います。ただ、今はまだそこから遠いところにいます」とデ・ヨングは認めた。

デ・ヨングは、主要大会で結果を出すためにオランダが必ずしも5人のDFでプレーする必要はないと考えている。「ただ、それを決めるのは最終的には監督です。今見てきた限りでは、シャビの下で僕たちが近いうちに5人のDFでプレーするとは思いません」

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キャプテン就任

リヴァプールのDFフィルジル・ファン・ダイクが不在のため、デ・ヨングは今後1週間、オランダ代表の臨時キャプテンを務める。「もちろん、特別な気持ちになります。キャプテンになることは誰にとっても非常に大きな名誉だと思いますし、僕にとっても同じです。自分の国のキャプテンですから。代表選手になることは到達できる最高の栄誉で、今はオランダ代表のキャプテンにもなりました」

デ・ヨングは、声を出してチームを引っ張るファン・ダイクの穴を埋めようとはしていない。「僕も声はかけますが、その点では誰もが自分らしくあるべきだと思います。もちろん、コミュニケーションは必要です。後ろからならピッチ全体が見えるので最もやりやすく、フィルジルはそれがとても上手です」

「彼にはそれが自然に備わっていて、大きなスタジアムでも声で多くの選手に伝えられます。それがなくなるのは確かに痛い。彼は僕たちのキャプテンであり、リーダーですから。でも、普段そういうことをしない選手が、急にその役割を担わなければならないわけではありません」

「僕はいつも積極的に関わっていますが、チームへの関わり方や率い方にはいろいろあります。急にフィルジルのようなコーチングをするべきではありません。同じ効果は得られないでしょうから」とデ・ヨングは語った。

デ・ヨングのリーダー像は、ファン・ダイクと、ほとんど声を張り上げないリオネル・メッシのどちらに近いのか。「その中間だと思います。試合中ずっと僕が叫ぶことはありませんが、指示はしっかり出します。何かに気づけば伝えますし、口を開くなら、伝えるべきことがなければいけません」

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新たな顔ぶれ

ジヴァイ・ゼヒール、メックス・メールディンク、ルベン・ファン・ボメルという3人が、デ・ヨングの新たな代表チームメートとなった。「前回の活動には僕自身は参加していませんでしたが、自宅で見た試合では、彼らから良い印象を受けました」

「才能があり、姿勢も良いことがすぐに分かります。それはとても重要です」と、代表通算70試合出場のデ・ヨングは強調した。

デ・ヨングによれば、オランダには今も十分な才能がいる。「エールディヴィジからは常に新しい才能が出てくると思います。もちろん、多少の波はあります。才能があり、将来的に代表に加わる可能性のある選手は確かにいますが、今ここで具体的な名前を挙げるのは賢明ではないと思います」

デ・ヨングらは短い代表活動を、11月13日金曜日にヨハン・クライフ・アレナで行われるギリシャとのホーム戦で開始する。その後、シャビ率いる代表チームはベルリンへ向かい、11月15日月曜日にオリンピアシュタディオンでドイツと対戦する。

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