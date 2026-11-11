フレンキー・デ・ヨング（29）がワールドカップ以来初めてオランダ代表に復帰した。先日、FCバルセロナでの公式戦出場300試合を達成したMFは、ギリシャ、ドイツとの代表戦に向けて準備を進めている。 Voetbalzoneはザイストで、オランダ代表の暫定キャプテンに話を聞いた。

シャビ・エルナンデス代表監督は多くの代表選手にとって初めて接する指揮官だが、デ・ヨングはバルサで、このスペイン人監督の下、公式戦107試合に出場している。しかし、よりによってデ・ヨングは、かつての指揮官が率いる代表での最初の活動期間を欠場しなければならなかった。

デ・ヨングはテレビ越しに、オランダ代表のチームメイトがネーションズリーグで最初の8ポイントを獲得する様子を見ていた。「何が変わったのかを言うのは難しいですが、監督がどのように後方から組み立てたいのか、そのパターンはすぐに見て取れました」

「もちろん相手によって少し違いますが、何を練習し、何について話し合ったのかははっきり分かりました」とデ・ヨングは語り始めた。

デ・ヨングによれば、シャビの基本的な方針は明確だ。「前からプレッシャーをかけ、後方から丁寧に組み立てて、できるだけ多くのチャンスをつくりたいと考えています。具体的なやり方は相手によって変わります」

デ・ヨングは、数的優位をつくることを重視するこの戦術が、現在のオランダ代表に合っていると考えている。「それは常に僕たちが目指してきたことです。ただ、例えばプレスをかける際に、やや受け身になった時期もありました。結局、ほとんどの監督はオランダ代表で主導権を握りたいと考えています。最大の違いは、その方法です」

EURO 2028

オランダ代表には十分な実力があるとデ・ヨングは断言する。「僕たちはチームに力とスピードがあり、フィジカル面でも強い。ただ、最終的なプレースタイルを身につけるには、まだ時間が必要です。全員が求められていることをしっかり実行しなければなりません」

「改善の余地はまだ十分にあると思います。それは当然のことですが、確かな可能性があります。今はそこに取り組んでいます。最も重要なのは最終的にはEUROです。そこを目指して進んでいかなければなりません」

チームが主要大会で優勝するには何が必要なのか。「非常に高い実力です。僕たちにも実力はありますが、最後の本格的な試金石となった前回のワールドカップでは、ベスト32で敗退しました。それでは、次のEUROで優勝できるところまでは、まだ十分に近づけていません」

「優勝は僕たちの目標です。そこに向けて成長し、優勝を争えるチームになれると思います。今はまだそこから遠いですが」とデ・ヨングは認めた。

デ・ヨングは、オランダが主要大会で成功を収めるために、必ずしも5バックで戦う必要はないと考えている。「ただ、最終的には監督が決めることです。今見た限りでは、シャビの下で僕たちがすぐに5バックでプレーするとは思いません」

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キャプテン就任

リヴァプールのDFフィルジル・ファン・ダイクが不在のため、デ・ヨングは今後1週間、オランダ代表の暫定キャプテンを務める。「もちろん、特別な気持ちになります。キャプテンになることは誰にとっても非常に大きな名誉だと思いますし、僕も同じです。自分の国のキャプテンですから。代表選手になることは最高の到達点で、今はオランダ代表のキャプテンでもあります」

デ・ヨングは、声でチームを引っ張るファン・ダイクの穴を埋めようとは考えていない。「僕も声をかけますが、何よりそれぞれが自分らしくあるべきだと思います。もちろんコミュニケーションは必要です。後方からならピッチ全体が見えるので最もやりやすいですし、フィルジルはそれがとても得意です」

「それが彼には自然にできて、大きなスタジアムでも声で多くの選手に伝えられます。彼がいないことでそれがなくなり、僕たちは間違いなく痛手を感じるでしょう。彼は僕たちのキャプテンであり、リーダーです。ただ、普段そうしない誰かが急に同じ役割を担わなければならないわけではありません」

「僕はいつもチームに関わっていますが、チームへの関わり方やリードの仕方にはいろいろあります。急にフィルジルのように声をかけて指示を出すべきではありません。同じ効果は得られないでしょうから」とデ・ヨングは話した。

デ・ヨングはファン・ダイクのようなリーダーなのか。それとも、ほとんど声を張り上げないリオネル・メッシのようなタイプなのか。「その中間だと思います。試合中ずっと僕が叫ぶことはありませんが、指示はしっかり出します。何かに気づいたら伝えます。そして、何かを言うなら、伝えるべき内容がなければいけません」

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新たな顔ぶれ

デ・ヨングの代表のチームメイトには、ジバイ・ゼヒール、メックス・メールディンク、ルベン・ファン・ボメルの3人が新たに加わった。「もちろん前回の代表活動には僕自身は参加していませんが、自宅で見た試合では、彼らに良い印象を受けました」

「才能があることはすぐに分かりますし、取り組む姿勢も良い。それはとても重要です」と代表通算70試合出場のデ・ヨングは強調する。

デ・ヨングによれば、オランダには今も才能ある選手が十分にいる。「エールディヴィジからは常に新しい才能が出てくると思います。もちろん波はあります。才能があり、将来代表に加わる可能性のある選手は確かにいますが、今ここで具体的な名前を挙げるのは賢明ではないと思います」

デ・ヨングらは短期間の代表活動を、11月13日（金）にヨハン・クライフ・アレナで行われるギリシャとのホーム戦でスタートする。その後、シャビ率いるチームはベルリンへ移動し、11月15日（月）にオリンピアシュタディオンでドイツと対戦する。

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